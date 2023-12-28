Шер подала документы на опеку над 47-летним сыном на фоне его борьбы с зависимостью

<p><strong>Шер</strong> подала в суд заявление о назначении себя в качестве попечителя имущества своего сына, <strong>Элайджи Блу Оллмана</strong>. Она обеспокоена тем, что из-за зависимости Элайджа не способен управлять своими финансами и самостоятельно заботиться о себе, согласно информации от портала <a href="https://boda.su/posts/id22305-sher-podala-dokumenty-na-opeku-nad-synom-elajdzhej-blu-ollmanom-na-fone-ego-borby-s-zavisimostju" target="_blank" rel="noopener">boda</a>.</p> <p>В документах, поданных 77-летней певицей, указывается, что из-за проблем с психическим и физическим здоровьем ее сына, она не может с ним обсудить вопрос о <strong>временном опекуне</strong>, так как он не в состоянии выразить свое мнение по этому поводу. Шер выразила беспокойство о том, что любые финансовые средства, предоставленные Элайдже, будут тратиться на запрещенные вещества, оставляя его без необходимых средств для жизни.</p> <p>По утверждениям Шер, ее сын зарабатывает <strong>120 тысяч долларов </strong>в год и имеет право на регулярные выплаты из траста, созданного его отцом, музыкантом Греггом Оллманом. Личное имущество Элайджи оценено в 0 долларов. Слушание по вопросу опекунства запланировано на <strong>6 марта 2024 года</strong>.</p>