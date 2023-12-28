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Шер подала документы на опеку над 47-летним сыном на фоне его борьбы с зависимостью

<p><strong>Шер</strong> подала в&nbsp;суд заявление о&nbsp;назначении себя в&nbsp;качестве попечителя имущества своего сына, <strong>Элайджи Блу Оллмана</strong>. Она обеспокоена тем, что из-за зависимости Элайджа не&nbsp;способен управлять своими финансами и&nbsp;самостоятельно заботиться о&nbsp;себе, согласно информации от&nbsp;портала <a href="https://boda.su/posts/id22305-sher-podala-dokumenty-na-opeku-nad-synom-elajdzhej-blu-ollmanom-na-fone-ego-borby-s-zavisimostju" target="_blank" rel="noopener">boda</a>.</p> <p>В&nbsp;документах, поданных 77-летней певицей, указывается, что из-за проблем с&nbsp;психическим и&nbsp;физическим здоровьем ее&nbsp;сына, она не&nbsp;может с&nbsp;ним обсудить вопрос о&nbsp;<strong>временном опекуне</strong>, так как он&nbsp;не&nbsp;в&nbsp;состоянии выразить свое мнение по&nbsp;этому поводу. Шер выразила беспокойство о&nbsp;том, что любые финансовые средства, предоставленные Элайдже, будут тратиться на&nbsp;запрещенные вещества, оставляя его без необходимых средств для жизни.</p> <p>По&nbsp;утверждениям Шер, ее&nbsp;сын зарабатывает <strong>120 тысяч долларов </strong>в&nbsp;год и&nbsp;имеет право на&nbsp;регулярные выплаты из&nbsp;траста, созданного его отцом, музыкантом Греггом Оллманом. Личное имущество Элайджи оценено в&nbsp;0&nbsp;долларов. Слушание по&nbsp;вопросу опекунства запланировано на&nbsp;<strong>6&nbsp;марта 2024 года</strong>.</p>

Автоэксперт