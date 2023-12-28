В 2023 году значительно выросло количество контрафактных автозапчастей

"Если сравнивать общую картину с тем, что было 5 лет назад, сегодня действуют другие правила игры: отсутствуют стабильные крупные представители брендов со своими складами и контролем над товаропотоком, наблюдается увеличение потоков параллельного импорта напрямую через дистрибьютеров и рост числа поставок ходовых запчастей из Китая.



Ажиотажного или спекулятивного спроса, как в 2022 году, в последнее время уже не наблюдалось. Динамика в этом году была преимущественно сезонной: в сезон люди покупали больше деталей, вне сезона - меньше. Такая стабилизация связана, прежде всего, с отсутствием внезапных резких изменений, сильного колебания курса валют (за редким исключением) и кардинальных политических решений.



В уходящем году до 2 месяцев увеличились сроки поставок редких комплектующих, а также значительно выросло количество контрафактных изделий. Подделки чаще всего встречались среди оригинальных, известных европейских и японских производителей комплектующих и моторных масел.

При этом есть и положительные тенденции импортозамещения товаром отечественных брендов. Лучшим образцом может служить товарная группа масел и аккумуляторов. Они хорошего качества, доступны по цене и стабильны в поставках. В целом ходовые запчасти сегодня на рынке есть, дефицита по этим категориям не наблюдается.



Если говорить о спросе на отдельные группы товаров, то в 2023 году чаще всего россияне покупали детали для технического обслуживания - масла, фильтры, детали тормозной системы и подвески. В последние два месяца наибольшим спросом пользовались масла и аккумуляторы, преимущественно отечественного производства.



В 2024 году мы можем ожидать повышения спроса на запчасти, поскольку имеющиеся машины нужно поддерживать в хорошем состоянии и периодически ремонтировать", - отметил Колисов.