Что такое ТО автомобиля: обязательно ли его проходить и как на нем сэкономить

Что такое техническое обслуживание автомобиля: обязательно ли его проходить и как на нем сэкономить
В периодическом обследовании нуждаются не только люди, но и автомобили. Оно позволяет своевременно узнать о неполадках авто и устранить их, пока не произошла серьезная поломка или авария.
В этой статье «Автокод» расскажет, что такое техническое обслуживание автомобиля, зачем его проходить, как его проводят и чем эта процедура отличается от техосмотра машины.
Что такое ТО автомобиля
Техобслуживание автомобиля – это диагностика авто с заменой расходных комплектующих. Главная его цель – предупредить поломки и надолго сохранить исправность машины.
ТО не нужно путать с техническим осмотром.
Технический осмотр – это проверка безопасности машины с последующей выдачей допуска к эксплуатации на дорогах.Техобслуживание авто – это процедура по замене расходников, которая помогает увеличить срок эксплуатации ТС.
Для чего проводится техническое обслуживание?
Как мы уже сказали выше, цель ТО – поддержка исправности и предупреждение поломок автомобиля. Это в свою очередь повышает безопасность и способствует быстрому поиску покупателя при дальнейшей перепродаже ТС.
Так, «Автокод» показывает информацию о техническом обслуживании при проверке авто.
Увидев данные о ТО в отчете, потенциальный покупатель поймет, что за машиной следили, а значит, к ней можно присмотреться.
Какие виды ТО бывают
Техобслуживание бывает:
ежедневным;плановым;сезонным.
Ежедневный осмотр проводит сам водитель. Согласно п. 2.3 ПДД, перед каждой поездкой владелец должен проверять исправность тормозной системы, световых приборов, рулевого управления и т. д.
Плановый осмотр проводится в соответствии с регламентом обслуживания. Подробно о нем расскажем ниже.
Сезонный осмотр необязательный, но он повышает безопасность автомобиля. Например, на сезонном ТО меняют шины с летних на зимние или, наоборот, обрабатывают уплотнители, смазывают замки, чистят радиаторы, проверяют исправность кондиционера и проч.
Как проводится техническое обслуживание автомобиля
ТО на автомобиль включает плановые мероприятия, проводимые с определенной частотой. Это не ремонт, который требуется, когда уже что-то сломалось, а предупреждение поломок.
Плановое ТО состоит из трех этапов:
полная диагностика или диагностика отдельных агрегатов авто;регулировка систем и узлов;замена деталей и технических жидкостей по регламенту производителя.
На этапе диагностики мастер сначала осматривает машину, чтобы выявить очевидные поломки. Затем при помощи измерительного оборудования проводит более глубокие диагностические процедуры. Например, манометром проверяет давление в шинах, динамометрическим ключом – надежность затяжки крепежей и т. д.
После этого на компьютерном оборудовании специалист исследует бортовую электронику и на основе выявленных ошибок делает вывод о состоянии автомобиля.
На этапе регулировки мастер устраняет зазоры, подтягивает ослабевшие крепежи и приводной ремень, корректирует развал-схождение колес.
В рамках регламентных работ производится замена компонентов с ограниченным ресурсом использования: смазочных материалов, жидкостей, фильтров, ремней и проч.
Как часто делается ТО автомобиля
Частоту технического обслуживания машины определяет производитель. Виды работ и их периодичность указываются в сервисном регламенте.
Российским автомобилистам большинство автопроизводителей рекомендуют выполнять ТО раз в год, или каждые 15 тыс. км. При нарушении сроков технического обслуживания производитель откажет в бесплатном гарантийном ремонте, даже если гарантия не закончилась.
Узнать периодичность техобслуживания можно из сервисной книжки или руководства по эксплуатации авто. Информацию также можно запросить у дилера или найти в интернете.
Обязательно ли проходить техобслуживание
Нет. Водитель сам решает, нужно ли ему обслуживать свой автомобиль. Даже если он не будет обслуживать авто, ему не назначат штраф ГИБДД и не откажут в оформлении полиса ОСАГО. Забота о машине полностью лежит на совести ее хозяина.
Обязательно ли проходить ТО у официального дилера
ТО на новый автомобиль, когда он на гарантии, нужно проходить у официального дилера, иначе последует отказ в бесплатном ремонте.
У официального техсервиса есть свои плюсы:
квалифицированные механики;высокое качество услуг;выполнение работ по технологии производителя.
Услуги у официалов стоят дороже, чем в сторонних сервисах, и, когда гарантия на машину закончится, лучше перейти к другому техсервису.
На сторонних ТО цены ниже, чем у дилеров, оригинальные запчасти можно заменить на дешевые аналоги. Однако нет гарантии, что работы будет выполнять квалифицированный мастер и по регламенту, соответствующему заводским стандартам.
Если есть необходимые навыки, можно провести техобслуживание машины самостоятельно. Если умений нет, лучше не рисковать и обратиться в автосервис.
Как сэкономить на ТО
Если машина на гарантии, можно выбрать техсервис дилера с более низкими ценами. Если там ведутся работы с неродными запчастями, детали можно купить у другого продавца по более низким ценам. Нужно проследить, чтобы работы провели только по регламенту сервисной книжки и не взяли денег за лишние услуги.
Если гарантия закончилась, можно пройти ТО в самом дешевом стороннем центре, заменить оригинальные детали дешевыми аналогами и часть работ выполнить самостоятельно. Экономия будет значительной, главное, чтобы работы были выполнены качественно.
Итак, совсем коротко• Техобслуживание машины – это мероприятие, направленное на продление жизни авто и раннее выявление неисправностей, пока они не привели к ДТП и более серьезной поломке.• Техобслуживание может быть ежедневным, плановым или сезонным.• Частота обслуживания и необходимые работы указаны в сервисной книжке авто.• Пока машина на гарантии, ТО нужно проходить у официального дилера, чтобы не лишиться бесплатного гарантийного ремонта. Если гарантия истекла, можно уйти в сторонний сервис с более низкими ценами. Важно, чтобы качество работ было на высоком уровне.