Что такое ТО автомобиля: обязательно ли его проходить и как на нем сэкономить

В периодическом обследовании нуждаются не только люди, но и автомобили. Оно позволяет своевременно узнать о неполадках авто и устранить их, пока не произошла серьезная поломка или авария.

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В этой статье «Автокод» расскажет, что такое техническое обслуживание автомобиля, зачем его проходить, как его проводят и чем эта процедура отличается от техосмотра машины.

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Что такое ТО автомобиля

Техобслуживание автомобиля – это диагностика авто с заменой расходных комплектующих. Главная его цель – предупредить поломки и надолго сохранить исправность машины.

ТО не нужно путать с техническим осмотром.

Технический осмотр – это проверка безопасности машины с последующей выдачей допуска к эксплуатации на дорогах.Техобслуживание авто – это процедура по замене расходников, которая помогает увеличить срок эксплуатации ТС.

Для чего проводится техническое обслуживание?

Как мы уже сказали выше, цель ТО – поддержка исправности и предупреждение поломок автомобиля. Это в свою очередь повышает безопасность и способствует быстрому поиску покупателя при дальнейшей перепродаже ТС.

Так, «Автокод» показывает информацию о техническом обслуживании при проверке авто.

Увидев данные о ТО в отчете, потенциальный покупатель поймет, что за машиной следили, а значит, к ней можно присмотреться.

Какие виды ТО бывают

Техобслуживание бывает:

ежедневным;плановым;сезонным.

Ежедневный осмотр проводит сам водитель. Согласно п. 2.3 ПДД, перед каждой поездкой владелец должен проверять исправность тормозной системы, световых приборов, рулевого управления и т. д.

Плановый осмотр проводится в соответствии с регламентом обслуживания. Подробно о нем расскажем ниже.

Сезонный осмотр необязательный, но он повышает безопасность автомобиля. Например, на сезонном ТО меняют шины с летних на зимние или, наоборот, обрабатывают уплотнители, смазывают замки, чистят радиаторы, проверяют исправность кондиционера и проч.

Как проводится техническое обслуживание автомобиля

ТО на автомобиль включает плановые мероприятия, проводимые с определенной частотой. Это не ремонт, который требуется, когда уже что-то сломалось, а предупреждение поломок.

Плановое ТО состоит из трех этапов:

полная диагностика или диагностика отдельных агрегатов авто;регулировка систем и узлов;замена деталей и технических жидкостей по регламенту производителя.

На этапе диагностики мастер сначала осматривает машину, чтобы выявить очевидные поломки. Затем при помощи измерительного оборудования проводит более глубокие диагностические процедуры. Например, манометром проверяет давление в шинах, динамометрическим ключом – надежность затяжки крепежей и т. д.

После этого на компьютерном оборудовании специалист исследует бортовую электронику и на основе выявленных ошибок делает вывод о состоянии автомобиля.

На этапе регулировки мастер устраняет зазоры, подтягивает ослабевшие крепежи и приводной ремень, корректирует развал-схождение колес.

В рамках регламентных работ производится замена компонентов с ограниченным ресурсом использования: смазочных материалов, жидкостей, фильтров, ремней и проч.

Как часто делается ТО автомобиля

Частоту технического обслуживания машины определяет производитель. Виды работ и их периодичность указываются в сервисном регламенте.

Российским автомобилистам большинство автопроизводителей рекомендуют выполнять ТО раз в год, или каждые 15 тыс. км. При нарушении сроков технического обслуживания производитель откажет в бесплатном гарантийном ремонте, даже если гарантия не закончилась.

Узнать периодичность техобслуживания можно из сервисной книжки или руководства по эксплуатации авто. Информацию также можно запросить у дилера или найти в интернете.

Обязательно ли проходить техобслуживание

Нет. Водитель сам решает, нужно ли ему обслуживать свой автомобиль. Даже если он не будет обслуживать авто, ему не назначат штраф ГИБДД и не откажут в оформлении полиса ОСАГО. Забота о машине полностью лежит на совести ее хозяина.

Обязательно ли проходить ТО у официального дилера

ТО на новый автомобиль, когда он на гарантии, нужно проходить у официального дилера, иначе последует отказ в бесплатном ремонте.

У официального техсервиса есть свои плюсы:

квалифицированные механики;высокое качество услуг;выполнение работ по технологии производителя.

Услуги у официалов стоят дороже, чем в сторонних сервисах, и, когда гарантия на машину закончится, лучше перейти к другому техсервису.

На сторонних ТО цены ниже, чем у дилеров, оригинальные запчасти можно заменить на дешевые аналоги. Однако нет гарантии, что работы будет выполнять квалифицированный мастер и по регламенту, соответствующему заводским стандартам.

Если есть необходимые навыки, можно провести техобслуживание машины самостоятельно. Если умений нет, лучше не рисковать и обратиться в автосервис.

Как сэкономить на ТО

Если машина на гарантии, можно выбрать техсервис дилера с более низкими ценами. Если там ведутся работы с неродными запчастями, детали можно купить у другого продавца по более низким ценам. Нужно проследить, чтобы работы провели только по регламенту сервисной книжки и не взяли денег за лишние услуги.

Если гарантия закончилась, можно пройти ТО в самом дешевом стороннем центре, заменить оригинальные детали дешевыми аналогами и часть работ выполнить самостоятельно. Экономия будет значительной, главное, чтобы работы были выполнены качественно.