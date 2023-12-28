28 ДЕКАБРЯ 2023 Фото: культурный центр «Меридиан» КЦ «Меридиан» организует мастер-класс «Китайский пейзаж. Техника цуней» 13 января. Об этом сообщается на сайте учреждения. О технике цуней и их разновидностях расскажет руководитель проекта «Баймао» Алиса Лозайка. Слушатели узнают, какие мастера китайской живописи и какие виды цуней использовали чаще всего. В свою очередь художник Локи Сноу наглядно проиллюстрирует процесс написания гор в китайском пейзаже. Мероприятие начнется в 18:00. Зарегистрироваться бесплатно можно по ссылке.