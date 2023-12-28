Водителей предостерегли от грубой ошибки зимой

Специалисты отметили, что под потоком горячей воды лед на стекле действительно быстро тает, однако перепад температур зачастую провоцирует появление трещин. Вместо кипятка от льда рекомендуется избавляться с помощью щетки, скребка и специальных жидкостей. Из подручных средств можно использовать спирт.

Ранее эксперты сетевого издания посоветовали применять теплые носки в борьбе с конденсатом на окнах машины. Для этого требуется наполнить изделия солью или силикагелем и оставить в салоне автомобиля — тогда влажность воздуха уменьшится и стекла не будут запотевать. Помимо этого, носки могут спасти от примерзания дворников к окну.