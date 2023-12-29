Что нужно сделать с АКБ сразу после покупки, чтобы продлить срок службы
От состояния аккумуляторной батареи в автомобиле зависит безопасность и качество езды. Есть несколько способов, позволяющих продлить ресурс АКБ.
Только с хорошим аккумулятором можно беспроблемно запустить двигатель автомобиля. Кроме того, он отвечает за работу электрических приборов в комплектации машины. Если батарея уже старая или проявляет первые признаки нестабильной работы, следует ее как можно скорее заменить.
При приобретении нового аккумулятора и последующей установке, нужно выполнить ряд действий, которые помогут продлить срок его службы. В процессе выбора АКБ стоит обращать внимание на его характеристики. Важный параметр - срок ее изготовления. Не стоит покупать батареи, которые были выпущены более 1 года назад.
Если аккумулятор не успевают реализовать в срок до одного года, в дальнейшем требуется периодически проводить подзарядку. В противном случае будет запущен процесс сульфатации пластин внутри. При выборе аккумулятора также стоит оценить его внешний вид. На поверхности не должно быть дефектов и повреждений. Даже небольшая трещина со временем может увеличиться, что приведет к утечке кислоты.
Сразу после покупки аккумулятор нужно подзарядить, чтобы на клеммах было напряжение 12.7 В. Данный пункт особенно важен, если АКБ ставится в зимнее время. Перед установкой с батареи следует снять защитную пленку, так как в процессе эксплуатации она начнет плавиться. Чтобы аккумулятор не получил повреждения, во время установки его нужно надежно закрепить. Дополнительно на клеммы надеваются защитные чехлы.
Как только процедура установки будет завершена, можно обработать клеммы специальным составом для предотвращения окислений. Если не предпринять такие меры, контакт на клеммах со временем ухудшится, что скажется отрицательно на эксплуатации транспорта. На начальном этапе будут проявляться сбои в работе электроники, а затем мотор автомобиля не запустится.