Что нужно сделать с АКБ сразу после покупки, чтобы продлить срок службы

От состояния аккумуляторной батареи в автомобиле зависит безопасность и качество езды. Есть несколько способов, позволяющих продлить ресурс АКБ.

© Car.ru

Только с хорошим аккумулятором можно беспроблемно запустить двигатель автомобиля. Кроме того, он отвечает за работу электрических приборов в комплектации машины. Если батарея уже старая или проявляет первые признаки нестабильной работы, следует ее как можно скорее заменить.

При приобретении нового аккумулятора и последующей установке, нужно выполнить ряд действий, которые помогут продлить срок его службы. В процессе выбора АКБ стоит обращать внимание на его характеристики. Важный параметр - срок ее изготовления. Не стоит покупать батареи, которые были выпущены более 1 года назад.

Если аккумулятор не успевают реализовать в срок до одного года, в дальнейшем требуется периодически проводить подзарядку. В противном случае будет запущен процесс сульфатации пластин внутри. При выборе аккумулятора также стоит оценить его внешний вид. На поверхности не должно быть дефектов и повреждений. Даже небольшая трещина со временем может увеличиться, что приведет к утечке кислоты.

Сразу после покупки аккумулятор нужно подзарядить, чтобы на клеммах было напряжение 12.7 В. Данный пункт особенно важен, если АКБ ставится в зимнее время. Перед установкой с батареи следует снять защитную пленку, так как в процессе эксплуатации она начнет плавиться. Чтобы аккумулятор не получил повреждения, во время установки его нужно надежно закрепить. Дополнительно на клеммы надеваются защитные чехлы.