Как снять тубмлер переключения света на машинах VAG

В современных автомобилях распространение получили 2 механизма включения фар. Модели компании VAG используют необычное решение.

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Эксплуатировать автомобили на дорогах общего пользования можно только с активированной оптикой. Самый распространенный вариант включения фар в автомобиле - управление при помощи переключателя на подрулевом рычаге с левой стороны. В таком положении водителю проще управлять светом. В остальных случаях используется отдельный тумблер для оптики. Такое же решение применяется в моделях компании VAG. Не все автовладельцы знают о существовании дополнительной функции у данного переключателя.

Принцип работы тумблера не отличается от других - нужно перевести его в определенное положение, чтобы активировать оптику автомобиля. Однако данный механизм имеет и скрытое положение в машинах VAG. Для этого тумблер сначала нужно повернуть, а затем нажать на него с небольшим усилием. Такое положение используется водителями крайне редко, но в определенных ситуациях может оказаться полезным.

Если повернуть тумблер влево, надавить на него и сразу повернуть вправо без изменения силы нажима, то механизм отщелкнется и снимется. Такое решение предусматривается для облегчения процесса разборки и ремонта механизма. Чтобы установить переключатель на место, требуется выполнить те же действия, но в обратном порядке.

Снятие тумблера может понадобиться при замене элемента. С такой необходимостью владельцы машин VAG сталкиваются намного чаще. Кроме того, так можно проверить контакты от переключателя и провести ремонт в случае поломки.