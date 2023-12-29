В ГИБДД рассказали о наказании за пересечение сплошной, которую не видно под снегом

С наступлением зимнего сезона автомобилисты все чаще сталкиваются с трудностями при определении разметки. Многих волнует законность наказания при пересечении сплошной, засыпанной снегом.

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Непростые погодные условия заставляют водителей на дорогах осторожнее выбирать траекторию. Разметка не различается под снегом из-за светлого оттенка краски. Именно она должна обеспечивать безопасность на проезжей части. Многих автомобилистов интересует вопрос о законности назначения штрафа за пересечение такой сплошной.

В обычных условиях пересечение сплошной разметки является правонарушением, которое влечет за собой штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок до 6 месяцев. Поэтому вопрос о неразличимой разметке стоит так остро.

В ГИБДД прокомментировали ситуацию и отметили, что невидимость линий на проезжей части приравнивается к их отсутствию. Однако это не позволяет автомобилистам нарушать все правила на дороге. При движении они должны руководствоваться ПДД и дорожными знаками.

Даже при наличии снега на проезжей части, автомобилист должен визуально определить ширину дороги и разделить ее пополам. Передвигаться он может только в зоне своего направления. Совершение обгона по встречному направлению будет считаться опасным маневром. Если визуально на дороге 4 и более полос, ПДД запрещают выполнять обгон по встречной при наличии снега на асфальте.