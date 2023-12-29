В ГИБДД рассказали о наказании за пересечение сплошной, которую не видно под снегом

Что будет, если пересечь сплошную, которую не видно под снегом
С наступлением зимнего сезона автомобилисты все чаще сталкиваются с трудностями при определении разметки. Многих волнует законность наказания при пересечении сплошной, засыпанной снегом.
Непростые погодные условия заставляют водителей на дорогах осторожнее выбирать траекторию. Разметка не различается под снегом из-за светлого оттенка краски. Именно она должна обеспечивать безопасность на проезжей части. Многих автомобилистов интересует вопрос о законности назначения штрафа за пересечение такой сплошной.
В обычных условиях пересечение сплошной разметки является правонарушением, которое влечет за собой штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок до 6 месяцев. Поэтому вопрос о неразличимой разметке стоит так остро.
В ГИБДД прокомментировали ситуацию и отметили, что невидимость линий на проезжей части приравнивается к их отсутствию. Однако это не позволяет автомобилистам нарушать все правила на дороге. При движении они должны руководствоваться ПДД и дорожными знаками.
Даже при наличии снега на проезжей части, автомобилист должен визуально определить ширину дороги и разделить ее пополам. Передвигаться он может только в зоне своего направления. Совершение обгона по встречному направлению будет считаться опасным маневром. Если визуально на дороге 4 и более полос, ПДД запрещают выполнять обгон по встречной при наличии снега на асфальте.
Если штраф будет оформлен после фиксации нарушения камерой, водителю придется самостоятельно доказывать отсутствие вины. Для этого потребуется предоставить снимки с камер, на которых будет видно отсутствие разметки. Не всегда качество изображений позволяет сделать это при обжаловании штрафа. Если же на нарушение указывает сотрудник ГИБДД при остановке, стоит сразу указать ему на неразличимость линий на дороге.