Эксперт объяснил правила обгона на зимней дороге

В зимнее время года автомобиль менее устойчив на дороге по причине гололеда. Водители в таких условиях должны руководствоваться дополнительными правилами.

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Обгон в зимнее время года становится еще более опасным маневром. Водитель не может оценить обстановку на проезжей части и правильно рассчитать дистанцию. Опасность заключается и в наличии неровностей, которые образуются из-за снега. Если наехать на такое препятствие во время выполнения маневра, можно потерять управляемость. Неверные действия при попытке вернуть стабильное положение могут стать причиной аварии.

Поэтому, перед выполнением обгона, рекомендуется оценить состояние дорожного покрытия. Если есть возможность, стоит отказаться от маневра на сильно заснеженной дороге.

Еще одна опасность, которой подвергаются автомобилисты - широкие полосы на обочинах, остающиеся после работ техники. Некоторые из таких полос могут оказаться ложными - есть ровный снег, но под ним находится пустота. Край проезжей части кажется автомобилистам намного больше, из-за чего они начинают брать правее.

При обгоне левые колеса на высокой скорости могут уйти в канаву, прикрытую снегом. Опасность возникает и для тех водителей, которые остаются в попутном потоке - они немного прижимаются вправо, чтобы пропустить машину для обгона, а сами уходят колесами в колею.

Еще одна ошибка заключается в управлении автомобилем. Многие водители начинают обгон перед самим препятствием в виде другой машины. Такие резкие маневры можно практиковать летом, но не зимой. Резкое прибавление газа на скользкой дороге приводит к заносу транспорта. Такое поведение на дороге способно спровоцировать аварию.