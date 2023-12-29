Эксперт рассказал, почему автомобиль может глохнуть в холодную погоду

Бывает так, что автомобиль глохнет на холоде. Как и с любым другим его недугом, причин на это может быть большое количество. Иногда даже попытка разгона на холоде может привести к неприятным последствиям.

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В первую очередь обычно это связано с большим расходом топлива в холодное время года, что требует максимально надежной подачи бензина в систему. Главной причиной неправильной его подачи в холод может быть датчик, который подает неверные данные в систему. Неверная информация от датчика, как правило, проблема автомобилей, имеющих сложную систему с многочисленными элементами измерительных преобразователей и компьютером. При выходе из строя одного такого датчика, на приборной панели сразу загорается индикатор проверки двигателя. Но этого может и не произойти, если устройство не подает сигнала о своей неисправности, но продолжает функционировать и передавать «мозгу» машины неточную информацию.

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Засорение топливного фильтра так же может быть причиной того, что автомобиль будет глохнуть при низких температурах. Таких фильтров минимум два. Оба из них по отдельности могут стать причиной нестабильности работы автомобиля. Проверить их можно лишь на специальном оборудовании при наличии опыта работы с устройством. Потому не стоит рисковать и пытаться что-то сделать с фильтрами своими руками, поскольку высока вероятность лишь усугубить ситуацию.

Еще одной потенциальной проблемой может быть проблема с топливом. Попадание воды в систему через бензин может привести к плохой работе двигателя. Большая часть водителей не заправляет машину дополна, а потому в самом баке достаточно места для образования конденсата. Он, и небольшое количество влаги в самом топливе, оседает на дно. Со временем ее количества становится все больше и больше, она проникает через топливную систему к двигателю и впоследствии она начинает негативно влиять на его работоспособность.

Проверить состояние бензина можно легким способом. Опустите длинный гибкий шланг в бак и наберите немного бензина из бака в прозрачную банку, после чего банку необходимо накрыть плотной крышкой и оставить на сутки в темном месте. Если более чем через 24 часа содержимое явно разделится на два составляющих, более темное и более прозрачное, с яркой границей, то топливо в баке явно изобилует влагой и Вам так же стоит обратиться к специалистам.