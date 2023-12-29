Если прошлый год ознаменовался на российском авторынке тотальным дефицитом и уходом большинства западных марок, то 2023-й наверняка запомнится наплывом китайских машин. Впрочем, главными премьерами уходящего года стали все-таки отечественные модели.

Lada Vesta NG

Пожалуй, самая долгожданная новинка - рестайлинговая Lada Vesta, которая была представлена еще в феврале прошлого года, однако в массовую продажу поступила только в июне 2023-го. Для покупателей автомобили доступны в версиях седан, универсал SW и кросс-универсал SW Cross.

Внешний вид Lada Vesta NG отличается новым дизайном радиаторной решетки, новой полностью светодиодной оптикой и более рельефным дизайном бамперов. Что касается интерьера, на передней панели и подлокотниках применено мягкое покрытие. Изменены кнопки и органы управления. Повышена практичность салона, в частности, на обивке задних дверей появились карманы под напитки, а для переднего пассажира предусмотрена ниша для мобильного телефона, который можно подзарядить от отдельной USB-розетки.

Моторная Lada Vesta NG на сегодняшний день включает 8-клапанный двигатель 1,6 л мощностью 90 л.с., а также более производительный 16-клапанный мотор, развивающий 106 л.с. Оба силовых агрегата работают в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Впрочем, уже в начале 2024 года АвтоВАЗ запустит серийное производство 1,8-литровых двигателей мощностью 122 л.с., которые будут предлагаться на "Весте" в сочетании с китайским вариатором, а к концу года - и с новой 6-ступенчатой механической трансмиссией.

Как рассказал директор по развитию сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский, основной фактор успеха Lada Vesta NG - это отсутствие конкурентов по цене и качеству: китайские "одноклассники" гораздо дороже отечественного бестселлера, разрыв по цене составляет от полумиллиона и более.

"Основным фактором, пока ограничивающим продажи Vesta, является отсутствие автоматической трансмиссии. Поэтому часть клиентов могут выбрать китайские автомобили, но всё же большая часть потребителей отдаст предпочтение "Весте", - констатирует эксперт.

"Москвич 6"

Еще одной новинкой отечественного автопрома стал лифтбек "Москвич 6". Моторная гамма модели включает 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель, который развивает 136 л.с. и работает в сочетании с вариатором, а также мотор 1.5 GDI мощностью 174 л.с. в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Лифтбек С-класса получил просторный багажник, панорамную крышу, атмосферную подсветку салона. Автомобиль оснащается цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,4 дюйма, функцией автоматического складывания боковых зеркал, камерой с обзором на 360 градусов и электроприводом двери багажника.

Как считает обозреватель автомобильного портала "Дром" Сергей Арбузов, "Москвич 6" может пользоваться популярностью у таксистов. В конце позапрошлого года водители с готовностью брали JAC J7. А реальную конкуренцию ему могут составить Changan Uni-V, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5.

Kaiyi E5

Китайский седан Kaiyi E5 представляет собой модернизированную версию уже снятого с производства Chery Arizzo 7. Под его капотом установлен безальтернативный 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 147 л.с. (210 Нм), который работает в сочетании с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Недавно Kaiyi E5 получил новую базовую версию под названием Standart, которую отличают галогеновые фары головного света вместо светодиодных в версии Luxury, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, 3,5-дюймовый монохромный дисплей приборной панели. В оснащении отсутствуют контурная подсветка салона, люк с электроприводом и беспроводного зарядного устройства. Также седан лишился передних боковых подушек безопасности, автоматического складывания боковых зеркал. Вместо системы камер кругового обзора только камера заднего вида с динамической разметкой. При этом в комплектации Standart есть подогрев форсунок стеклоомывателя.

Вместо кожаных сидений в начальной комплектации в ограниченной версии тканевая обивка сидений, отсутствует ручная регулировка сиденья водителя в 6 направлениях, есть только передний подлокотник, два USB-разъема спереди (в версии Luxury разъем есть и сзади).

По мнению независимого консультанта индустрии "Автомобили и транспорт" Сергея Бургазлиева, с появлением новой стартовой версии Kaiyi E5 будет более востребован, чем Omoda S5, и непременно найдет своего покупателя.

Changan Alsvin

Одним из самых доступных китайских седанов в нашей стране стал Changan Alsvin, третье поколение которого дебютировало в Китае в 2018 году. Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 107 л.с., который работает в сочетании с 5-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным "мокрым" сцеплением и передним приводом.

В стандартное оснащение модели входят фары головного света проекционного типа, светодиодные дневные ходовые огни, наружные зеркала заднего вида с интегрированными повторителями сигнала поворота и функцией обогрева, а также 15-дюймовые легкосплавные колесные диски. Кроме того, автомобиль оборудован датчиком освещения, электрическими стеклоподъемниками, кондиционером, круиз-контролем, функцией дистанционного открывания багажника, салонным зеркалом заднего вида с антибликовым покрытием и антизатемнением, ассистентом при парковке, камерой заднего вида, а также мультимедийно-развлекательным комплексом, представленным 7-дюймовым сенсорным дисплеем с интуитивно понятным интерфейсом, системой Hands Free и Bluetooth-модулем.

Как отмечает руководитель отдела продаж "Прагматика Чанган Мурманск" Антон Ивашков, часть потребителей Lada Vesta отдаст предпочтение седану Changan Alsvin, благодаря ценовой доступности и автоматической коробке передач. Но у данного автомобиля на сегодняшний день есть некоторые ограничения в поставках, что является сдерживающим фактором продаж.

Geely Monjaro

В сегменте SUV настоящим прорывом стал среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro, в основе которого лежит модульная платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная Geely совместно с Volvo. Он оснащается турбированным двигателем объемом 2 л и мощностью 238 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Интеллектуальная система полного привода с электрогидравлической муфтой распределяет крутящий момент по осям в соотношении до 50:50.

В оснащение Geely Monjaro, помимо прочего, входят боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом, светодиодная оптика, климат-контроль, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, сенсорная приборная панель диагональю 10 или 12,3 дюйма, медиасистема с 12,3-дюймовым дисплеем, акустика с 8 динамиками, передние и задние парктроники, адаптивный круиз-контроль, а также целый комплекс систем активной безопасности и помощи водителю.

"Если сравнивать новые кроссоверы Exeed TXL, Chery Tiggo 8 Pro Max, Changan Uni-K, Haval Dargo с Geely Monjaro, то последний имеет более мощный двигатель, более быстрый разгон и более высокую максимальную скорость, а также отличается большим размером колесных дисков и уровнем технологической оснащенности", - комментирует руководитель отдела по работе с импортерами компании "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев.

Haval M6

Среднеразмерный кроссовер Haval M6 - немного меньше модели Haval F7 и сопоставим по размерам с покинувшими наш рынок кроссоверами Nissan X-Trail, Toyota RAV4 или Mitsubishi Outlander. Напомним, "эм-шестой" дебютировал в 2017 году, а в конце 2020-го подвергся рестайлингу. Как и в Китае, он доступен на российском рынке с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 143 л.с., который агрегатируется с двумя типами трансмиссий: 6-ступенчатой механической и 7-ступенчатой роботизированной. Привод у модели исключительно передний.

Оснащение Haval M6 включает климат-контроль, широкий спектр регулировок сиденья водителя и руля (по высоте и вылету), кнопку запуска двигателя без ключа зажигания, 10,25-дюймовый мультимедийный дисплей, звуковую систему с четырьмя динамиками, USB-порты, кронштейны Isofix для удобного крепления детского кресла и др. В пакет электронных ассистентов вождения входят камера заднего вида со статической разметкой, круиз-контроль, система помощи при торможении, электронная система контроля устойчивости автомобиля, система помощи при экстренном торможении, ассистент помощи при подъеме в гору и при спуске и др.

Как отмечает руководитель пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев, Haval M6 позиционируется как семейный автомобиль на каждый день, а значит, его покупателями являются молодые семьи с одним или двумя детьми. За счет немалых габаритов модель стала конкурентом для целого массива разных кроссоверов: "Москвич 3", Chery Tiggo 7 Pro, FAW Bestune T77 и других моделей.

"При этом из-за отсутствия полного привода Haval M6 вряд ли составит внутреннюю конкуренцию смежным по бренду Jolion и F7. То же самое можно сказать и о Geely Atlas Pro, доступном к покупке с приводом на обе оси", - говорит эксперт.

Tank 300

Настоящий прорыв на российском авторынке совершил в этом году рамный внедорожник Tank 300. Под его капотом установлен безальтернативный четырехцилиндровый рядный бензиновый турбомотор объемом 2 л, который развивает мощность 220 л.с. и работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод реализован по схеме с жестко подключаемыми передними колесами (Part-time) и дополнен понижающей передачей. Принудительные блокировки предусмотрены для обоих межколесных дифференциалов. Клиренс Tank 300 составляет 224 мм, глубина преодолеваемого брода достигает 700 мм.

Стоит отметить, что Tank 300 прошел адаптацию для российского рынка, включая антикоррозийную защиту кузова в местах, особо подверженных агрессивному воздействию среды. В дополнение к возможности управления функциями автомобиля на сенсорном дисплее был добавлен блок физических кнопок. Также появились ограничитель скорости и омыватель камеры заднего вида.

Как отмечает обозреватель "Дрома" Сергей Цыганов, сам сегмент больших рамных внедорожников очень узок. Соответственно, Tank 300 нацелен на покупателей тех машин, которые либо совсем ушли с российского рынка, либо появляются на нем эпизодически. Это, прежде всего, Toyota Land Cruiser Prado, отчасти Land Cruiser 300, а также машины более низкого ценового диапазона, такие как Mitsubishi Pajero и Pajero Sport, которые завозятся по неофициальным каналам.

"Вот, наверное, эти эмиратские автомобили и являются прямым конкурентом Tank 300, очевидным преимуществом которого является наличие официальной дилерской гарантии, но не только это. Дело в том, что у машин из Эмиратов специфические комплектации: например, маркий белый салон, тогда как у нас, как правило, любят темные. А главное, автомобили из ОАЭ всегда везут с многолитровыми атмосферными моторами, у которых точно гигантский расход топлива. Поэтому современный 2-литровый трубодвигатель китайского Tank 300, конечно, заведомо более экономичен, что сделает эксплуатацию этой машины сильно дешевле", - констатирует эксперт.

Exeed RX

Купе-кроссовер Exeed RX является серийной версией концепта AtlantiX, который был представлен в Китае в 2022 году. Под его капотом установлен 2-литровый двигатель мощностью 249 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода.

Внешний вид Exeed RX отличают безрамочная ромбовидная решетка радиатора, скрытые ручки дверей с электроприводом, а также динамическое освещение. Интерьер автомобиля получил 24,6-дюймовый изогнутый экран, D-образное многофункциональное рулевое колесо, электронный переключатель передач и физические кнопки с огранкой в стиле алмаза. В интерьере использованы сиденья с отделкой перфорированной кожей наппа. Аудиосистема Sony с 14 динамиками создает объемное звучание в любой точке салона.

Среди передовых технологий стоит отметить высокопроизводительный процессор Qualcomm Snapdragon 8155 и новую подвеску CDC c регулируемой жесткостью амортизаторов. Кроме того, впервые на Exeed RX появилась новая концепция переключения передач с помощью подрулевого селектора, а управление ключевыми функциями осуществляется с помощью сенсорных кнопок, расположенных на руле. Система кругового обзора реализована в формате 540°, что позволяет увидеть не только состояние среды вокруг автомобиля, но и под ним.

Как отмечает Александр Корнев, Exeed RX - самая современная по дизайну модель из всей линейки бренда, представленной на текущий момент в России. Если в экстерьере кроссовера есть заимствования и отсылки к конкурентам (радиаторная решетка от Omoda C5, стоп-сигналы от Changan Uni-K), то интерьер салона полностью уникальный.

"Помимо интересного дизайна к плюсам автомобиля можно отнести высокий уровень комфорта и технологичность. Еще одно преимущество с точки зрения российского покупателя - полный зимний пакет", - говорит эксперт.

Jetour Dashing

Компактный кроссовер Jetour Dashing предлагается на российском рынке в двух версиях. Первая оснащена 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 л.с., который можно выбрать с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией 6DCT. Также новинка доступна с 1,6-литровым мотором TGDI мощностью 190 л.с. в паре с 7DCT.

Базовое оснащение кроссовера включает светодиодную оптику, бесключевой доступ, сенсорную приборную панель и интеллектуальный цифровой дисплей, голосовое управление, беспроводную зарядку и проекцию экрана телефона, систему фильтрации воздуха N95, кожаный салон, "зимний пакет" и другие опции. В набор ассистентов вождения входят система помощи при парковке 360°, система помощи при парковке задним ходом с траекторией движения, система динамического торможения DBF, системы помощи при спуске (HDC) и подъеме (HHC) и ряд других систем.

По словам Александра Ковалева, конкурентными преимуществами Jetour Dashing перед кроссоверами схожего класса выступают наличие комплектации с механической трансмиссией и, как следствие, более широкий ценовой диапазон. Также он привлекает внимание современным экстерьером, голосовым помощником и пакетом активных ассистентов вождения ADAS. Недостаток - отсутствие полного привода, в то время как практически все конкуренты модели, начиная от Omoda C5 и заканчивая Geely Atlas Pro, предлагают данную опцию.

Jaecoo J7

Компактный кроссовер Jaecoo J7 появился на российском рынке спустя всего несколько месяцев после премьеры на Шанхайском автосалоне. Он оснащен 1,6-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 186 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT7 с двойным "мокрым" сцеплением. В нашей стране модель предлагается как с передним, так и полным приводом.

В базовое оснащение Jaecoo J7 входят легкосплавные колесные диски диаметром 18 дюймов, а также светодиодную оптику, включая фары головного света, дневные ходовые огни и задние фонари. Что касается интерьера, бортовой компьютер представлен на цветном 10,25-дюймовом интерактивном дисплее, а мультимедийно-развлекательный комплекс - на сенсорном мониторе диагональю 13.2 дюйма с Bluetooth-модулем и системой Hands Free. Дополнительный комфорт обеспечивают круиз-контроль, система Start-Stop, беспроводная зарядка для смартфонов, двухзонный климат-контроль с индивидуальными воздуховодами для пассажиров второго ряда, а также аудиосистема с шестью динамиками.