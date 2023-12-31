Что делать, если примерзла дверь автомобиля

Примерзание дверей и обледенение замков - распространенная проблема в зимний сезон. Есть несколько способов ее решения.

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Есть несколько причин примерзания дверей автомобиля. Как правило, это возникает естественным образом, когда капли в снежную или дождливую погоду попадают в замок, что становится причиной образования конденсата. Причина может заключаться и в человеческом факторе. Так, после мойки кузова нужно тщательно вытирать все элементы автомобиля. Если проигнорировать данное правило, лед может сковать не только замки, но и двери с электрическими регуляторами.

По незнанию некоторые водители смазывают уплотнители веществом, которое можно использовать только в теплое время года. При минусовой температуре смазка затвердевает и блокирует дверь.

Самый просто способ, позволяющий открыть дверь, - применение специальной автохимии. В магазинах можно найти средства в баллончиках с тонким носиком для удобного нанесения. Химия почти сразу воздействует на лед, но в некоторых случаях приходится повторять обработку.

Если под рукой нет специальных средств, помочь может обычный фен. В таком случае потребуется доступ к электросети. Использовать строительный фен не рекомендуется, так как горячий воздух может нанести вред ЛКП автомобиля. Если нет доступа к электросети, заменить фен может резиновая грелка. Однако у такого способа есть недостаток - грелка при минусовой температуре быстро остывает.

Многие автомобилисты пытаются применить физическую силу, чтобы открыть примерзшую дверь. Руководствоваться таким способом не стоит, так как это может привести к повреждению уплотнителей. Последствия всегда одинаковые - в салон будет поступать холодный воздух.