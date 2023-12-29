Экспертное мнение: сколько минут прогревать автомобиль зимой

Прогрев автомобиля в зимнее время года- важная процедура, которую нельзя считать пережитком прошлого. Отправляться в путь можно только через некоторое время после пуска мотора.

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Компоненты двигателя автомобиля сразу после запуска не могут нагреться равномерно и выйти на рабочую температуру. Если мотор будет работать на холодную в условиях повышенной нагрузки, это быстро сократит его ресурс.

Прогревом двигателя называют процесс, при котором рабочая температура агрегата выходит на оптимальный уровень. В таких условиях все детали нагреваются до температуры, которая не меняется при фиксированном режиме работы. Сразу после поворота ключа в замке зажигания нагрев комплектующих мотора происходит поэтапно. Сначала на рабочую температуру выходят верхние части установки - поршни, цилиндры и ГБЦ.

Параллельно начинает нагреваться антифриз, который циркулирует по системе. Через несколько минут температура повышается и у нижних деталей. В последнюю очередь нагревается моторное масло, так как оно находится в поддоне. Дольше всего прогревается каталитический нейтрализатор.

В зимнее время при температуре -20 градусов прогревать автомобиль нужно от 3 до 5 минут. Для этого нужно запустить мотор и дать ему поработать на холостых оборотах. В это время можно убрать щеткой снег со стекол или очистить дворники ото льда. Как только обороты начнут падать, можно приступать к движению.