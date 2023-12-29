Как эффективно бороться со ржавчиной на кузове автомобиля

Есть несколько причин, по которым на металле кузова образуется коррозия. В некоторых случаях решить проблему со ржавчиной можно самостоятельно.

© Car.ru

Дорожные реагенты, царапины на кузове, качество производства - причины, которые приводят к быстрому развитию коррозии на автомобиле. Многое зависит и от владельца машины. Есть автомобилисты, которые следят за состоянием кузовов и вовремя проводят антикоррозийную обработку. Другие стараются не обращать внимание даже на крупные дефекты ЛКП.

Если не смывать с кузова реагенты и грязь или не сушить автомобиль после мойки, со временем металл начнет окисляться. При повреждении силовых элементов повышается риск серьезных последствий в случае дорожно-транспортного происшествия. Намного опаснее, когда начинает ржаветь днище автомобиля.

Чтобы предотвратить такую проблему, следует изначально понять причину ее появления. Главным виновником появления коррозии на автомобиле является влага. В целях избежания развития ржавчины, нужно предпринять меры для ее устранения их кузовных полостей. Внутри не должно быть листьев, пуха и песка. При образовании пробки из грязи в технологических отверстиях будет накапливаться вода, которая и станет причиной появления ржавчины.

Еще один способ борьбы с коррозией - обработка порогов антигравием. Это могут быть составы на основе полимера и резины. Они распыляются на внешнюю сторону порогов в целях создания пленки.