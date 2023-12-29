Когда технологии не устаревают. Тест-драйв Geely Atlas Pro

Нынешние китайские производители прогрессируют словно компьютеры – сегодня ты купил самое современное оборудование, а завтра вышла более мощная и еще более современная версия! И ты уже думаешь, зачем я купил вчера этот автомобиль, когда сегодня мог приобрести уже другой. Но Geely Atlas Pro, в этом плане, уникальный кроссовер – он не устаревает.

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Ещё два года назад Geely Atlas был обычным китайским автомобилем со всеми его плюсами и незначительными минусами. Теперь же, садясь за руль модели с приставкой Pro – ты поначалу вообще забываешь на чём едешь. Во всяком случае, когда только-только сел за руль и «толкаешься» по вечерним московским пробкам, некогда разглядывать интерьер или щупать его отделку. А все дело в том, что эргономика автомобиля настолько понятна и интуитивна, что создается полное ощущение прекрасно знакомого европейского автомобиля. Причем ощущение хорошего, добротного европейского автомобиля класса upper middle.

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Спустя примерно полчаса словил себя на мысли, что это ведь самый «обычный» Geely Atlas, а не какой-то «премиум»! То есть поначалу ничего особенного не ждёшь от машины не ждешь, но с каждым днём проникаешься всё большим уважением к автомобилю в общем и к бренду в частности.

Для меня лично давно уже стоит знак равно между «старыми обиженными шведами» и компанией Geely, которая спасла их от разорения, попросив взамен технологии. Возможно, именно поэтому ты забываешь о китайском происхождении машины, настолько всё хорошо! Хотя сегодня клеймо «Made in China» уже не является чем-то оскорбительным.

Однако здесь есть над чем поработать. Например, подогнать посадку под высоких людей. С ростом более 180 см приходится либо тянуться за рулём, либо страдать, выгибая стопу при нажатии на педаль тормоза. Если бы руль можно было вытянуть на себя ещё больше, отъехав в кресле назад, то это сильно облегчило бы вождение. И второе – звук стереосистемы. Сколько не регулируй частоты и всевозможные «джаз», «рок», «поп», но, если привык к качественному звучанию, придётся терпеть или привыкать к тому, что сейчас есть.

И вы знаете, в Geely поработали с этими замечаниями, ведь в новом Geely Atlas, который вот-вот поступит в дилерские центры страны этих проблем больше не существует. Согласитесь, это важное качество не только для человека, но и для компании – уметь работать над своими ошибками.

Сегодняшние водители пока ещё настороженно смотрят на новые модели автомобилей из Поднебесной, но, в отличие от других, Geely Atlas Pro не первый год на рынке и его турбированный двигатель вызывает уважение даже у сервисменов. А вы ведь знаете, как они в красках любят «пройтись» по проблемным местам той или иной машины.

Кроме того, Geely Atlas Pro высоко оценили подписчики сервисов краткосрочной аренды. В каршеринге всех ведущих операторов есть эта модель. И за время работы в сложных, иногда нечеловеческих условиях городской аренды, кроссовер демонстрирует высокое сопротивление к износу. Лично мне ни разу не попадался «убитый» экземпляр.

Полуторалитровый турбодвигатель выдаёт 177 лошадиных сил и это чествуется, особенно при активной езде. Экономить топливо с такими показателями не сильно получается, да и не хочется. Но при спокойном, размеренном движении расход топлива наверняка будет близок к заявленным 6 литрам АИ-95.

Путешествие, пусть даже небольшое, ещё приятно удивит, ведь у Geely Atlas Pro спинка заднего ряда регулируется по наклону, и пассажиры будут довольны. Мало того, в подлокотнике не просто встроены два подстаканника, они спрятаны под глянцевой крышкой, ну прям как в автомобилях классом выше. А чтобы никто не «дрался» за свободный разъём USB, их по два спереди и сзади, плюс площадка для беспроводной зарядки устройств, поддерживающих такую функцию.