Экспертное мнение: стоит ли покупать внедорожник Range Rover с пробегом

Роскошный британский внедорожник Range Rover можно купить на вторичном рынке в России. Эксперты рассказали, как выбрать наименее проблемный вариант.

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Range Rover 4 поколения выпускался с 2012 года. Главной особенностью данного автомобиля стал полностью алюминиевый кузов, который позволил сократить массу на 420 кг. Внедорожник получил и алюминиевую подвеску. В линейке предусматривались бензиновые и дизельные моторы V6 и V8.

На вторичном рынке стоимость такой модели начинается с отметки 2 600 000 рублей. В такую сумму оцениваются внедорожники первых лет выпуска, пробег которых составляет 170 000 км. Более свежие автомобили, прошедшие рестайлинг, предлагаются за 6 000 000 рублей. Средний пробег у таких машин достигает 100 000 км.

Большинство автомобилей на вторичном рынке предлагаются с дизельными моторами V8 на 4.4 литра. Они считаются одними из самых надежных агрегатов. Слабые места тоже есть - трещины на впускных коллекторах, течи масла. У бензиновых двигателей V6 и V8 из строя выходит нагнетатель. Промывать форсунки и чистить заслонку у таких агрегатов следует каждые 50 000 км.

Ресурс 8-ступенчатой АКПП ZF достигает 250 000 км. Для этого нужно проводить качественное обслуживание и вовремя менять масло. Рассматривать стоит версию с трубками без термостата, так как этот элемент становился причиной перегрева коробки.

В подвеске внедорожника тоже есть слабые места - поворотные кулаки, которые трескаются в месте фиксации с шаровой опорой. Такая проблема чаще встречается у машин, которые выпускались до 2016 года. Пневматические баллоны такого автомобиля имеют большой ресурс - до 200 000 км пробега.