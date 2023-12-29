Топ-5 лучших автомобилей на вторичном рынке РФ за 300 000 рублей

Цены на новые автомобили постоянно растут, это же приводит к тому, что дорожают и машины на вторичном рынке. Однако даже при бюджете 300 000 рублей можно купить некоторые автомобили на вторичном рынке, о которых вы не будете жалеть. Эксперты портала Naavtotrasse составили рейтинг лучших автомобилей за 300 000 рублей.

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Renault Logan

Так, первое место в рейтинге лучших автомобилей за 300 000 рублей занял Renault Logan первого поколения. Этот автомобиль считается неубиваемым. За указанную сумму можно приобрести автомобиль 2008-2010 года выпуска. У машины крепкие и надежные агрегаты, механическая коробка передач и двигатель рабочим объемом 1,4 литра.

Lada Kalina

Втооре место в списке лучших подержанных автомобилей за 300 000 рублей досталось отечественной Lada Kalina 2010-2011 годов выпуска. Машина проста и неприхотлива в обслуживании. Под капотом установлен двигатель рабочим объемом 1,6 литра, который работает в паре с механической коробкой передач.

Opel Vectra

Третье место в рейтинге лучших автомобилей за 300 000 рублей досталось Opel Vectra начала 2000-х годов. У машины будет более интересный дизайн, богатое оснащение и комфортный салон. При своевременном обслуживании и бережной эксплуатации, машина прослужит достаточно долго.

Mitsubishi Carisma

За 300 000 рублей можно купить Mitsubishi Carisma начала 2000-х. Машина не пользуется большой популярностью, но зато будет уверенность, что автомобиль будет куплен у владельца в хорошем состоянии.

Peugeot 308