Мнение эксперта: стоит ли покупать кроссовер Mercedes-Benz GLA с пробегом

Немецкий паркетник премиум-класса Mercedes-Benz GLA был представлен в 2013 году. Всего через год новинка появилась на рынке России.

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Ранние экземпляры Mercedes-Benz GLA оцениваются в России в 1 500 000 рублей. Кроссоверы 2018 и 2019 года выпуска можно купить не дешевле 3 800 000 рублей. Большая часть представленных в России машин оснащается бензиновым турбодвигателем M270 на 1.6 литра. Самой известной проблемой считается система охлаждения - термостаты с помпами быстро выходят из строя.

На пробеге 100 000 км ломается клапан для регулировки давления наддува. Как правило, такой дефект сопровождается резким снижением динамики при разгоне. Катушки зажигания приходится менять на пробеге 120 000 км. Рекомендуется проводить замену комплектом, даже если неисправность выявлена только у одной.

После 150 000 км пробега дает о себе знать сайлент-блок верхней опорной части двигателя. Его можно заменить на аналог - более доступная запчасть есть у Toyota Camry. Сальник коленчатого вала требует замены на пробеге 130 000 км. Его часто меняют с ремнем привода, который к этому моменту выдает свист при работе. Топливный шланг имеет большой ресурс - до 160 000 км пробега.

У Mercedes-Benz GLA первой генерации были и другие проблемы. Самая распространенная - массовая замена подушек безопасности. Лючок бензобака у таких машин часто открывался во время движения и не закрывались из-за поломки привода. Ранние экземпляры, которые выпускались до 2015 года, имели еще одну проблему - более сложная процедура заливки топлива из-за отщелкивания пистолетов на АЗС. Распространенным дефектом было и складывание зеркал заднего вида в другую сторону.