Эксперт «За рулем» нашел 8 ошибок автовладельцев в новогодние каникулы

В новогодние каникулы все продолжают пользоваться автомобилем. Эксперты журнала «За рулем» предостерегли российских водителей от того, чего не стоит делать во время новогодних праздников со своей машиной.

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Не нужно мыть машину

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Эксперты назвали опрометчивым решением мыть машину зимой перед новогодними праздниками. Если вы хотите ездит в новом году на чистом автомобиле, то после мойки необходимо оставит машину в теплом помещении. Тогда влага из щелей и между кузовными панелями испарится. Если оставить машину на морозе, то при замерзании вода будет разрывать соединения деталей.

Севший аккумулятор

В длительные новогодние каникулы многие вообще не пользуются автомобилем, а после продолжительной стоянки может разрядиться акумулятор. Праздники — это подходящий момент, чтобы занести АКБ в тепло и зарядить его.

Не нужно ставить машину на ручник

Зимой не стоит ставить машину на ручник на длительное время. Из-за перепадов температур и влажности колодки могут примерзнуть к тормозным дискам или барабанам. Задние колеса заблокируются и тогда придется приложить немало сил, чтобы привести автомобиль в движение.

Проблемы с парковкой

Нужно выбирать правильное парковочное место и парковать машину по направлению к выезду. Так даже будет проще прикуривать аккумулятор, если он сел. Когда машина стоит носом к дороге, ее проще затянуть на эвакуатор в случае поломки или подцепить к буксиру, чтобы завести с толкача.

Не подготовленный выезд

Не нужно ставить машину в непочищенном от снега месте. Нужно накатать колею, для последующего выезда. Так у вас будет больше шансов легко выехать после новогодних каникул.

Позаботиться о стеклах

Кроме того, эксперты рекомендовали позаботиться о стеклах и дворниках автомобиля, чтобы они не примерзли во время длительной стоянки во время новогодних праздников.

Деактивировать автозапуск

Если на вашей машине стоит автозапуск, то его нужно деактивировать из-за регулярных пусков мотора будет израсходовано много бензина. Но куда опаснее, что масло на режиме прогрева сильно разбавляется несгоревшим бензином и перестает исправно выполнять свои защитные функции.

Непросушенные коврики