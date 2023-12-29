Эксперт «За рулем» нашел 8 ошибок автовладельцев в новогодние каникулы
В новогодние каникулы все продолжают пользоваться автомобилем. Эксперты журнала «За рулем» предостерегли российских водителей от того, чего не стоит делать во время новогодних праздников со своей машиной.
Не нужно мыть машину
Эксперты назвали опрометчивым решением мыть машину зимой перед новогодними праздниками. Если вы хотите ездит в новом году на чистом автомобиле, то после мойки необходимо оставит машину в теплом помещении. Тогда влага из щелей и между кузовными панелями испарится. Если оставить машину на морозе, то при замерзании вода будет разрывать соединения деталей.
Севший аккумулятор
В длительные новогодние каникулы многие вообще не пользуются автомобилем, а после продолжительной стоянки может разрядиться акумулятор. Праздники — это подходящий момент, чтобы занести АКБ в тепло и зарядить его.
Не нужно ставить машину на ручник
Зимой не стоит ставить машину на ручник на длительное время. Из-за перепадов температур и влажности колодки могут примерзнуть к тормозным дискам или барабанам. Задние колеса заблокируются и тогда придется приложить немало сил, чтобы привести автомобиль в движение.
Проблемы с парковкой
Нужно выбирать правильное парковочное место и парковать машину по направлению к выезду. Так даже будет проще прикуривать аккумулятор, если он сел. Когда машина стоит носом к дороге, ее проще затянуть на эвакуатор в случае поломки или подцепить к буксиру, чтобы завести с толкача.
Не подготовленный выезд
Не нужно ставить машину в непочищенном от снега месте. Нужно накатать колею, для последующего выезда. Так у вас будет больше шансов легко выехать после новогодних каникул.
Позаботиться о стеклах
Кроме того, эксперты рекомендовали позаботиться о стеклах и дворниках автомобиля, чтобы они не примерзли во время длительной стоянки во время новогодних праздников.
Деактивировать автозапуск
Если на вашей машине стоит автозапуск, то его нужно деактивировать из-за регулярных пусков мотора будет израсходовано много бензина. Но куда опаснее, что масло на режиме прогрева сильно разбавляется несгоревшим бензином и перестает исправно выполнять свои защитные функции.
Непросушенные коврики
Матерчатые коврики автомобиля эксперты советуют забрать домой, чтобы за долгие каникулы они полностью просохли. С ковриков нужно смахнуть снег и удалить влагу.