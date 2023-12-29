Эксперт рассказал, чего не стоит делать с автомобилем в зимнее время года

Эксплуатация автомобиля в зимнее время года сопровождается сильными морозами и образованием коррозии. Не все процедуры можно проводить с машиной в такой сезон.

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В зимнее время года нельзя часто мыть кузов автомобиля, так как можно столкнуться с примерзшими уплотнителями. Остатки воды, которые попадают в щели, при минусовой температуре замерзают. После ночной стоянки открыть такой автомобиль без дополнительных приспособлений невозможно. По этой причине мыть кузов автомобиля зимой нужно как можно реже, а после процедуры сразу просушивать все резиновые соединения.

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Если после стоянки на стеклах образовалась ледяная корка, ее нельзя убирать кипятком. Разница температур приведет к растрескиванию материала. Для разморозки можно использовать только химические составы или обдув на минимальной температуре. Горячая вода воздействует негативно и на ЛКП.

Нельзя смахивать снег дворниками. Лучшим вариантом считается использование щеток или скребка. Если снега окажется слишком много, механизм стеклоочистителя может выйти из строя из-за высокой нагрузки. Еще одно правило касается использования стартера - зимой его нельзя крутить до упора. Если мотор не получается завести с первого раза, не нужно крутить стартер до последнего и сажать аккумулятор. После каждой попытки нужно выжидать, как минимум, 10 секунд.

Начинать движение с непрогретым мотором зимой - еще одна ошибка. Двигатель нуждается в прогреве даже в теплое время года. Пока установка выходит на рабочую температуру, можно очистить стекла от снега и расчистить выезд с парковочного места.