Полезные советы: как выбрать домкрат для автомобиля

В штатной комплектации большинства автомобилей есть домкрат для смены колес. Однако не всегда его характеристики отвечают требованиям автомобилистов.

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Нередко у автовладельцев возникает необходимость в приобретении нового домкрата. Чтобы сделать правильный выбор, нужно взять во внимание основные характеристики. Автомобильные устройства могут отличаться по методу применения, принципу использования силы и по конструкции. Это влияет на удобство эксплуатации, надежность и стоимость оборудования.

По типу конструкции домкраты могут быть винтовыми, реечными и бутылочными. Каждая из них используется под определенные ситуации. Самым простым считается винтовой домкрат, который приводится в действие при помощи изменения положения центрального винта. Пользователю остается только вращать рукоятку.

Реечные домкраты имеют в конструкции винтовую рейку. При подъеме груза используется принцип качающегося рычажного механизма. Он двигает рейку в вертикальной плоскости. Реечные домкраты различаются по видам и принципу подъема рейки. Такие устройства используются для внедорожных моделей. К преимуществам относят большой интервал высоты и надежность конструкции.

Бутылочные домкраты могут поднимать большие грузы, так как имеют гидравлическую систему. Она работает по принципу сообщающихся емкостей, отличающихся по объему. За запирание механизма отвечает гидроклапан, который не дает маслу перетекать обратно. Недостатком такого домкрата является увеличенный вес и невозможность проведения работ в морозных условиях.