Рассказываем что делать, если зимой в автомобиле запотевают стекла

Эксплуатация автомобиля в зимний период имеет свои тонкости в обслуживании. Главной проблемой в этот сезон является запотевание стекол.

Стекла в автомобиле могут запотевать не только зимой, но и в любое другое время года. Причина - образование конденсата из-за разницы температур. Летом такая проблема быстро решается путем включения печки на обдув. Зимой стекла могут потеть и по другим причинам, а включать кондиционер после долгой стоянки на морозе - решение противоречивое.

Если стекла в машине запотели, нужно сначала определить причину этого. При появлении в салоне неприятного химозного запаха стоит проверить радиатор отопителя, так как возможна утечка. Даже в полностью исправном автомобиле стекла могут запотевать, особенно если среди пассажиров есть нетрезвые пассажиры.

Еще одна возможная причина - засоренный салонный фильтр. Он не дает воздуху проходить внутрь и ограничивает обдув салона. Проблемы могут быть и с вентиляционными отверстиями, которые есть в багажном отделении.

Чтобы устранить запотевание, нужно обеспечить отсутствие влажности в салоне машины. В зимнее время источником воды может быть снег, который водители и пассажиры приносят на обуви. Если на ковриках уже есть вода, ее нужно убрать, распахнуть двери на несколько минут и заглушить мотор. Теплый влажный воздух покинет машину, а температура сравняется.