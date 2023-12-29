Эксперты назвали самые проблемные компактные кроссоверы на вторичном рынке

Составлен антирейтинг самых ненадежных компактных кроссоверов с пробегом. В ходе исследования журналисты издания Whatcar.com совместно со страховщиками из компании MotorEasy опросили 25 000 британских автовладельцев. Водителей попросили рассказать о неполадках, с которыми они столкнулись за последние два года эксплуатации машин. В топ-3 самых проблемных паркетника попали модели, доступны на российском рынке подержанных автомобилей.

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Открыл список ненадежных компактных кроссоверов Citroën C3 Aircross, который выпускают с 2017 года по настоящее время. Почти треть владельцев модели пожаловались на неполадки с тормозной системой, дефектные кондиционеры, а также сбои в электрике и множественные проблемы с кузовом. Паркетник данного поколения можно без проблем приобрести в России от 1,3 миллиона рублей.

Следующим в списке проблемных кроссоверов стал MG ZS. 33 процента респондентов рассказали о неполадках, связанных с мотором и электронной компонентной базой. При этом владельцам чаще всего приходится ждать ремонта моделей более недели из-за нехватки деталей. Данный автомобиль можно найти на российском вторичном рынке за два миллиона рублей.

Лидером антирейтинга стал Skoda Kamiq. За последние два года 44 процента владельцев модели обращались в сервис. Чаще всего неполадки возникали в двигателе, выхлопной системе и мультимедиа автомобиля. Приобрести Kamiq в России можно, заказав кроссовер из Китая. По схеме параллельного импорта средняя цена машины составляет три миллиона рублей.