Автоэксперт рассказал, как сберечь машину в новогодние каникулы

Автоэксперт Ревин рассказал, как сберечь машину в новогодние каникулы
Впереди у россиян длинные новогодние каникулы, и было бы особенно неприятно, если бы машина преподнесла проблемы именно в эти праздничные дни. Как избежать неприятностей, объяснил эксперт издания «За рулем» Алексей Ревин.
Он порекомендовал не мыть автомобиль в сильный мороз. Лучше всего сделать это хотя бы за день до похолодания, а, чтобы вся влага из щелей испарилась естественным путем, стоит поездить на нем или оставить в теплом помещении на некоторое время.
Еще специалист призвал не забывать про аккумулятор, так как его разряд — это самая распространенная проблема, с которой сталкиваются автолюбители, оставившие машину на длительную стоянку.
— Праздники — это подходящее время, чтобы подзарядить аккумулятор. Ведь, по науке, на это потребуется пара дней, чтобы отогреть батарею в теплом помещении и подольше подержать на зарядке. Тогда пуск после зимних каникул точно пройдет «на ура», — сообщил Ревин в беседе с порталом «Автоновости дня».
Также не следует надолго оставлять авто на «ручнике». За время каникул возможны перепады температуры и влажности, которые приведут к примерзанию колодок к дискам или барабанам, а значит, и к блокировке колес, отметил эксперт.
Еще одна частая ошибка водителей — непредусмотрительная парковка. По словам Ревина, любые проблемы с машиной (например, «прикурить» или затянуть на эвакуатор) решать легче, если она стоит передком к дороге или проезду.
Лобовое стекло во избежание обледенения стоит заранее укрыть накидкой.
Самыми угоняемыми в РФ марками автомобилей в 2023 году стали Hyundai и Kia. Об этом со ссылкой на данные страховых компаний сообщил портал Autonews.ru.