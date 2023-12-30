Автоэксперт рассказал, как сберечь машину в новогодние каникулы

Впереди у россиян длинные новогодние каникулы, и было бы особенно неприятно, если бы машина преподнесла проблемы именно в эти праздничные дни. Как избежать неприятностей, объяснил эксперт издания «За рулем» Алексей Ревин.

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Он порекомендовал не мыть автомобиль в сильный мороз. Лучше всего сделать это хотя бы за день до похолодания, а, чтобы вся влага из щелей испарилась естественным путем, стоит поездить на нем или оставить в теплом помещении на некоторое время.

Еще специалист призвал не забывать про аккумулятор, так как его разряд — это самая распространенная проблема, с которой сталкиваются автолюбители, оставившие машину на длительную стоянку.

— Праздники — это подходящее время, чтобы подзарядить аккумулятор. Ведь, по науке, на это потребуется пара дней, чтобы отогреть батарею в теплом помещении и подольше подержать на зарядке. Тогда пуск после зимних каникул точно пройдет «на ура», — сообщил Ревин в беседе с порталом «Автоновости дня».

Также не следует надолго оставлять авто на «ручнике». За время каникул возможны перепады температуры и влажности, которые приведут к примерзанию колодок к дискам или барабанам, а значит, и к блокировке колес, отметил эксперт.

Еще одна частая ошибка водителей — непредусмотрительная парковка. По словам Ревина, любые проблемы с машиной (например, «прикурить» или затянуть на эвакуатор) решать легче, если она стоит передком к дороге или проезду.

Лобовое стекло во избежание обледенения стоит заранее укрыть накидкой.