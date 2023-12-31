Читатели проголосовали за автомобильную новинку года: итоги

Редакция «Мотора» совместно с Quto и Авто Mail.ru провела опрос читателей, чтобы выяснить, какие модели среди представленных на российском рынке в 2023 году стоит считать самыми важными для отечественного рынка.

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Пришло время подвести итоги, подсчитать голоса, определить победителей и найти что-нибудь интересное в полученных цифрах. Погружаемся прямо сейчас.

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Вместе с коллегами мы собрали список всех новинок российского рынка, официальные поставки которых стартовали в прошедшем 2023 году. Потом мы проредили его, оставив наиболее важные на наш взгляд. В результате в списке все равно оказалось более трёх десятков моделей — от компактных автомобилей класса С до здоровенных «бегемотов» представительского класса (F). В нашем списке кроссоверы, седаны, лифтбеки, внедорожники, пикапы и даже один минивэн.

Гибриды, электромобили и машины с силовыми установками традиционного типа. Присутствует как продукция зарубежных заводов, так и машины российской сборки. Впрочем, их все роднит одно — а именно, китайское происхождение.

Станислав Слезовский/Motor.ru

В шортлист голосования попал 31 автомобиль. Мы просили вас оценить каждый: указать, является ли конкретная модель важной новинкой — и вы отвечали «да» или «нет». На Моторе, Quto.ru и Авто Mail.ru суммарно проголосовали более четырех тысяч человек.

Кроссоверы в топе

Какие-то из результатов опроса прогнозировались легко. Например, лидирующие позиции кроссоверов: паркетники заняли ровно половину мест в первой десятке. Лидером нашего опроса оказался Geely Monjaro — две трети ответивших назвали его важной новинкой. Их мотивация понятна: во-первых, кроссовер; во-вторых, зарекомендовавшая себя марка. С другой стороны, мы удивлены, что рейтинг возглавила настолько дорогая машина: весьма крупный автомобиль (4770 мм в длину) с мощным двухлитровым турбомотором стоит от 3 987 990 рублей.

Geely Motors

Exeed

GAC Motor Chile

C Exeed RX и GAC GS8, занявшими четвёртое и седьмое место (49,9% и 40,8% соответственно) — та же история. Машины совсем непохожие: первый представляет собой стремительное кросс-купе, второй — трёхрядный паркетник квадратных очертаний. Но оба стоят внушительных сумм: от 4 690 000 и 3 799 700 рублей соответственно.

Впрочем, в топ-десятку самых важных новинок наши читатели всё же поместили пару сравнительно доступных кроссоверов: Changan Uni-T (9 место, 49,9%) и Jaecoo J7 (10 место, 40,8%) — они стоят от 2 769 000 и 2 699 900 рублей.

Changan Azerbaycan

Ну а самый доступный кроссовер в нашем списке — Haval M6 за 1 949 000 рублей — сочли важным для российского рынка лишь 28,4% респондентов (14 место). Правда, новинка эта относительная: в Китае он продаётся ещё с 2017 года, но недавно его сборку развернули на заводе Haval под Тулой. Между тем, за недешёвый кроссовер HS5 номенклатурной марки Hongqi проголосовало даже немного больше: 29,5%.

Рама и мост

В результатах опроса нас больше всего удивило, как много людей проголосовало за рамные внедорожники: пара полноприводников марки Tank оказалась на втором и третьем местах! На стороне Tank 300 (57,3%) — более доступная цена (3 699 000 рублей) и интересная внешность, Tank 500 (54,4%) — привластный имидж и монументальные пропорции (цены от 5 099 000 рублей). Понимаем: россияне неровно дышат к брутальным, но комфортным «проходимцам».

Tank

Tank

BAIC SA

Ещё более брутальный BAIC BJ40 посчитали важной новинкой существенно меньше респондентов — 19,9% (22 место). Неужели милитари-внешность и съёмная крыша отпугнула? Забавно, что дорогущий рамный электро-внедорожник Mengshi M-Hero мощностью 816 л.с. назвали важной новинкой даже больше народу — 25% опрошенных (17 место). И это при том, что премиальная разработка концерна Dongfeng будет стоить 18–19,5 миллиона рублей, когда появится в продаже в январе 2024 года.

Легковушки: Camry-заменитель, членовоз, бюджетник

Несмотря на сегодняшнее засилье кроссоверов, в верхней половине списка оказались и обычные легковые машины. Причём в рейтинге соседствуют автомобили с диаметрально противоположных концов рыночного спектра.

Выше всего опрошенные оценили рыночные перспективы лифтбека класса С Changan Uni-V. За пятидверку лихого вида со 181-сильным турбомотором проголосовала почти половина читателей — 47,8% (пятое место). Цены начинаются от 2 629 900 рублей.

Changan

Чери Автомобили Рус

Примерно столько же голосов собрал «Camry-заменитель» от Chery — седан Arrizo 8 (45,4%, шестое место). Автомобиль относится к классу D: длина составляет 4,76 метра, под капотом турбомотор 1.6 мощностью 186 сил. У официальных дилеров цены на машины в базовой комплектации составляют 3,41 миллиона рублей.

А вот ещё один «Camry-заменитель» Dongfeng Aeolus Shine Max оказался в самом конце списка: 11,4% (27 место). Вероятно, сказалась меньшая известность бренда у нас в стране?

Hongqi UAE

На восьмой позиции рейтинга оказался роскошный представительский седан Hongqi H9 — заднеприводный, с пневмоподвеской. Эту новинку назвали важной для российского рынка 38,9% опрошенных (8 место в рейтинге). И это несмотря на впечатляющий ценник в 7,49 миллиона рублей!

Не можем не упомянуть и Москвич 6: возможно, его рыночные успехи не так велики, как медийное присутствие... но лифтбек московской сборки считают важной новинкой 31,3% опрошенных (12 позиция). Напомним, что он предлагается со 136-сильным турбомотором 1.5 и вариатором (от 2 626 000 рублей) или более мощным 174-сильным турбомотором и «роботом» с двумя сцеплениями (от 2 976 000 рублей).

Электрички

Электромобилей в нашем списке всего четыре. Но раз уж они есть, мы не можем их проигнорировать. Впрочем, все они настолько разные...

Наиболее важным наши читатели посчитали дорогущий пятиметровый седан Voyah Passion (8 млн 290 тысяч рублей): за 510-сильный элекромобиль проголосовало аж 31,9% респондентов (11-е место в списке).

Моторинвест

Моторинвест

GWM Ora UK

Вячеслав Крылов

Рамный электро-внедорожник Mengshi M-Hero мощностью 816 л.с. выбрали 25% опрошенных (17-е место). Возможно, они не приняли во внимание цену этого брутального «проходимца» — 18–19,5 миллиона рублей.

Стильный электро-хэтчбек Ora 03 от концерна Great Wall куда доступнее, хотя и недёшев — 3,9 миллиона рублей. Тем не менее, его посчитали важным для российского рынка заметно меньше опрошенных — 20,3% (21-е место).

А в аутсайдерах, как ни странно, оказался электро-кроссовер Evolute i-Sky за 4,615 миллиона рублей (фактически это китайский Dongfeng Forthing Thunder липецкой сборки). Его назвали лишь 13,4% опрошенных — 26-е место. Виновата неизвестная марка?

Рабочие лошадки

Пикапы ожидаемо оказались в конце списка, рядышком друг с другом: за Great Wall Poer King Kong отдали голоса 20,8% опрошенных (20 место), за Dongfeng DF 6 — 11,4% (27 место).

Единственный в списке минивэн Forthing Yacht выделили 10,8% проголосовавших (28 место).