Эксперт назвал явление 2023 года, отбросившее авторынок России в прошлое

«Серый» параллельный импорт автомобилей, реализованный в 2023 году, отбросил авторынок России назад, заявил «Известиям» заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. Он отметил, что данный видом бизнеса занялись десятки тысяч частных и юридических лиц, при этом последствия сказываются, в первую очередь, на конечных потребителях.

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Это отбросило рынок сильно назад, в прошлое. Негативные последствия от заниженных таможенных инвойсов и отсутствие гарантий на автомобили в итоге будут ощущать на себе конечные потребители, — сказал Тюктеев.

Из положительных аспектов автомобильной отрасли в 2023 году он назвал массовый заход на рынок РФ автопроизводителей из Китая. По мнению Тюктеева, это способствует насыщению рынка, ориентированного ранее на европейские, корейские и японские марки. При этом он подчеркнул, что в 2024 году на рынке закрепятся только те, кто не ставит перед собой цель продать машины любой ценой, без среднесрочной стратегии развития доходности этого бизнеса.

Также эксперты отметили замедление роста продаж автомобилей на российском рынке. По мнению президента Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина, на это во многом повлияло повышение размера утилизационного сбора, что привело к росту цен на автомобили. Кроме того, дополнительным фактором, сдерживающим рост продаж новых машин, стало увеличение Центробанком ключевой ставки до 16%.