Почему укачивает в автомобиле и как с этим бороться?

Укачивание в автомобиле - неприятное явление, которое может застать пассажира или водителя в любой момент. Чтобы избежать этого, следует разобраться в причинах.

Укачивание в автомобиле имеет научное название - кинестоз. Плохое самочувствие возникает по причине того, что человек находится в движении. Врачи отмечают, что почти 30% людей могут страдать от укачивания во время поездки на автомобиле. Проявляется такое расстройство по-разному - от головной боли до тошноты.

Укачивание связано с особенностями работы мозга человека. Вестибулярный аппарат посылает сигнал в мозг каждый раз, когда тело меняет положение или совершает какие-либо действия. Эта информация считается полезной, так как мозг понимает, как меняется положение тела, есть ли наклон и опасность.

Однако мозг обрабатывает сигналы о положении тела еще и от глаз. Когда машина находится в движении, глаза посылают в мозг соответствующий сигнал. Вестибулярный аппарат в этом случае не дает никакой реакции, так как само тело находится в состоянии покоя.

У большинства людей организм спокойно переносит такую противоречивую информацию. Однако для некоторых движение в транспорте становится настоящей проблемой. Водителя не укачивает по одной причине - он является активным участником движения, так как поворачивает руль, нажимает на педаль тормоза и газа.

Чтобы справиться с укачивание, нужно придерживаться ряда рекомендаций. Нельзя читать и смотреть в смартфон во время движения, а также наклонять голову вниз и смотреть в боковые стекла. Во время поездки запрещено употреблять пищу. Лучше запастись леденцами или жевательной резинкой.