Обоюдная вина при аварии — когда можно оспорить
Еще несколько десятилетий назад водители, соблюдая ПДД, были уверены в своей безопасности на дорогах. В современности нередко устанавливается и обоюдная вина в аварии.
В судебной практике много примеров, когда законопослушный автомобилист брал на себя ответственность за действия чужих людей. К примеру, при повороте на зеленую стрелку, которая включена одновременно с красным основным сигналом светофора, может произойти столкновение с машиной, движущейся наперерез на запрещающий свет. Такие дела рассматриваются стандартно - виновными признаются оба.
Это объясняется тем, что в ПДД есть пункт, который указывает, что при движении в направлении стрелки, которая включается с основным сигналом, водитель должен убедиться в безопасности маневра и уступить дорогу машинам с других направлений. В данном пункте нет ничего о том, что водители с других направлений должны двигаться только на разрешающий сигнал светофора.
Еще одна распространенная ситуация - водитель поворачивает налево и сталкивается с машиной, которая едет по обочине в объезд затора. В подобных случаях вина устанавливается для двоих.
Такие ситуации часто рассматриваются в судебном порядке. Несколько лет назад Верховный суд признал, что водители, которые выезжают на перекресток на запрещающий сигнал или движутся по недопустимой траектории, не имеют преимущественного права. В результате другие автомобилисты не должны уступать им дорогу. Однако даже решение Верховного суда не может быть руководством для сотрудников ДПС.
Оспорить постановление можно не всегда. Как правило, это допускается при неисправности светофора, отсутствии знаков. Однако в любом из перечисленных случаев водитель должен оценивать обстановку на проезжей части полностью и брать на себя ответственность за выполняемые маневры.