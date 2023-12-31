Обоюдная вина при аварии — когда можно оспорить

Еще несколько десятилетий назад водители, соблюдая ПДД, были уверены в своей безопасности на дорогах. В современности нередко устанавливается и обоюдная вина в аварии.

В судебной практике много примеров, когда законопослушный автомобилист брал на себя ответственность за действия чужих людей. К примеру, при повороте на зеленую стрелку, которая включена одновременно с красным основным сигналом светофора, может произойти столкновение с машиной, движущейся наперерез на запрещающий свет. Такие дела рассматриваются стандартно - виновными признаются оба.

Это объясняется тем, что в ПДД есть пункт, который указывает, что при движении в направлении стрелки, которая включается с основным сигналом, водитель должен убедиться в безопасности маневра и уступить дорогу машинам с других направлений. В данном пункте нет ничего о том, что водители с других направлений должны двигаться только на разрешающий сигнал светофора.

Еще одна распространенная ситуация - водитель поворачивает налево и сталкивается с машиной, которая едет по обочине в объезд затора. В подобных случаях вина устанавливается для двоих.

Такие ситуации часто рассматриваются в судебном порядке. Несколько лет назад Верховный суд признал, что водители, которые выезжают на перекресток на запрещающий сигнал или движутся по недопустимой траектории, не имеют преимущественного права. В результате другие автомобилисты не должны уступать им дорогу. Однако даже решение Верховного суда не может быть руководством для сотрудников ДПС.