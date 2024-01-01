ГБО в автомобиле — устройство, назначение, нужно ли ставить?

Газобаллонное оборудование - комплекс устройств для перевода автомобиля на газ. После установки такой транспорт может работать со сжиженным газом, который подается в двигатель внутреннего сгорания.

В современности существует 6 поколений ГБО. Самыми качественными и надежными считаются системы 4 и 5 поколений. Чтобы перевести автомобиль на газ, нужно оборудовать его целым рядом устройств. Основные составные элементы не зависят от поколения выбранной системы. Главная деталь - редуктор-испаритель, который отвечает за нагревание смеси и контролирует ее испарение. В конструкции данного элемента есть несколько камер, которые разделяются клапанами.

Редуктор газа необходим для того, чтобы перевести пропан-бутан из жидкого в газообразное состояние. Управление происходит при помощи электроники или вакуума. В конструкции также предусматривается система регулировки давления. За блокировку топливного трубопровода в конструкции отвечает электромагнитный клапан. Его дополняет фильтр для очистки горючего.

Для удобства эксплуатации в конструкции также задействован переключатель. Он позволяет менять газовое топливо на бензиновое. Конструкция такой детали может отличаться. На случай возникновения течи предусматривается вентиляционная камера, которая расположена на горловине баллона.