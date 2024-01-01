Что делать, если плохо расчищенная от снега дорога стала причиной ДТП?

ДТП в зимнее время года часто происходят по причине неочищенных дорог. Кто в таком случае должен возмещать ущерб?

В авариях, которые происходят по причине большого количества снега на дорогах, трудно найти виновных. Перспективы получения компенсации за нанесенный ущерб не очень велики в том случае, если пострадал только один транспорт. Подобные инциденты заканчиваются тем, что виновным признают самого автомобилиста, ссылаясь на пункт 10.1 ПДД. В нем указано, что водитель должен передвигаться с безопасной скоростью, обращая внимание на интенсивность движения и состояние дорожного полотна.

Кроме того, автомобилист при выборе скоростного режима должен полагаться на метеоусловия и видимость. Однако попытаться отстоять свои права тоже можно. Если авария произошла по причине льда, который был скрыт под снегом, нужно сделать фото или видеозапись проезжей части.

Во время оформления ДТП нужно убедиться, что в протокол вносятся достоверные сведения. Сотрудник ДПС может указать, что авария произошла по причине того, что водитель не справился с управлением. Однако точной причиной является наличие гололеда и снега на дороге. В протоколе также должен указываться точный адрес и точное время происшествия. Кроме того, в документ вносятся сведения о погодных условиях.