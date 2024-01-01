Китай предложил россиянам 60 автомобильных брендов

Автопроизводители из КНР продолжают расширять свое присутствие на рынке России. В 2023 году всего в стране было представлено почти 50 китайских брендов.

Эксперты сообщили, что в 2023 году на рынке России появилось 19 новых китайских марок. В их число вошли и крупные бренды - BAIC, Jetour, Kaiyi, Tank. В общей сложности в продажу было выставлено почти 100 моделей разных классов. Если добавить к этому бренды, которые ранее уже были представлены на рынке, получится 60 марок из Китая. В данный список входят и те иномарки, которые представлены в России неофициально.

Эксперты отмечают, что мощность китайского автопрома составляет 30 млн автомобилей в год. Почти 50% приходится на электрокары и машины с гибридными силовыми установками. Граждане России все еще рассматривают автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания. По предварительным данным, в 2024 году в стране появится еще 5-6 новых марок из КНР. Если рассматривать новые модели автомобилей, в следующем году на рынке может появиться до 45 позиций.

Доля иномарок из КНР в России всего за год увеличилась в 2.7 раза. Если в начале года показатель составлял всего 17%, то сейчас достигает 46%. Другие бренды, представленные в стране, постепенно сокращают продажи. Южнокорейские марки, которые ранее пользовались популярностью у россиян, заметно сократили долю с 25% до 8%. Показатель у европейских моделей упал с 20% до 5%, а у японских - с 12% до 6%.