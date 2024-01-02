Задний стеклоочиститель — почему есть не во всех автомобилях

Задний стеклоочиститель - устройство, которое используется для устранения грязи со стекла. Не все автомобили оснащаются таким приспособлением с завода.

Задний стеклоочиститель, как правило, предусматривается в комплектации внедорожников, паркетников, универсалов и хэтчбеков. Такие устройства не используются для седанов, купе и многих других машин. Исключение составляют некоторые японские автомобили.

Автопроизводители не используют задние стеклоочистители для небольших автомобилей по разным причинам. Самая распространенная - нехватка места для скрытого монтажа дворника. Есть и другие причины - риск нарушения аэродинамического коэффициента, проблемы с дизайнерской концепцией. Кроме того, конструкция кузова седана обеспечивает чистоту заднего стекла даже во время движения, поэтому устанавливать стеклоочиститель в задней части не приходится.

Задние и передние стеклоочистители не имеют существенных отличий. Принцип их работы схож, как и конструкция. Несмотря на это, есть некоторые отличительные детали. Так, щетки передних стеклоочистителей более длинные, как и поводки.

Отличия можно обнаружить и в способе крепления. На передние стеклоочистители можно ставить щетки разных типов, а на задние - нет. Для такого случая дворник и щетки должны иметь одинаковый тип крепления. При несоответствии способа крепления может отмечаться ухудшение качества работы.