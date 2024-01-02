$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Как защитить колеса автомобиля от кражи

Стоимость на комплектующие для автомобилей резко выросла. Это побуждает злоумышленников на совершение большего числа краж.

Как защитить колеса автомобиля от кражи
© РИА Новости

Чтобы защитить колеса автомобиля от кражи, стоит уделить внимание парковке. Оставлять машину лучше на подземной территории или в гараже. Если такой возможности нет, ставить автомобиль нужно там, где есть камеры наблюдения. Как правило, такие места находятся возле больниц, школ и участков полиции.

Второе правило касается выбора сигнализации. Стоит рассматривать качественное оборудование с обратной связью. Оно не обеспечивает 100% защиту от кражи колес, но может отпугнуть злоумышленников. Некоторые сигнализации могут реагировать на минимальные вибрации и наклон автомобиля. Как правило, такие устройства имеют в конструкции сенсорные датчики, реагирующие на любое воздействие на автомобиль.

Как выбрать литые диски на автомобиль правильно: какой формы, гайки для литых дисков, фирмы и производители

На случай, если колеса все же украдут, стоит использовать специальные метки. К примеру, можно покрасить диск в определенный цвет. У злоумышленников пропадает желание похищать такие колеса, так как их сложнее перепродать. Некоторые автовладельцы обращаются к аэрографам, которые наносят специальные узоры на диски, делая их уникальными. Чтобы перепродать такие колеса, потребуется время на устранение краски с поверхности.

Еще один способ защиты - использование секреток. Это могут быть приспособления для колесных дисков, которые представляют собой гайки и болты. Их нельзя снять стандартным инструментом, так как требуется специальная насадка на ключ. При приобретении секреток не стоит экономить, так как самые бюджетные решения изготавливаются из мягких сплавов металла - их легко деформировать. Еще один вид секреток для автомобиля - устройства, которые устанавливаются на ниппели.

Автоэксперт
6