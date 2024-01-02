Как защитить колеса автомобиля от кражи

Стоимость на комплектующие для автомобилей резко выросла. Это побуждает злоумышленников на совершение большего числа краж.

Чтобы защитить колеса автомобиля от кражи, стоит уделить внимание парковке. Оставлять машину лучше на подземной территории или в гараже. Если такой возможности нет, ставить автомобиль нужно там, где есть камеры наблюдения. Как правило, такие места находятся возле больниц, школ и участков полиции.

Второе правило касается выбора сигнализации. Стоит рассматривать качественное оборудование с обратной связью. Оно не обеспечивает 100% защиту от кражи колес, но может отпугнуть злоумышленников. Некоторые сигнализации могут реагировать на минимальные вибрации и наклон автомобиля. Как правило, такие устройства имеют в конструкции сенсорные датчики, реагирующие на любое воздействие на автомобиль.

На случай, если колеса все же украдут, стоит использовать специальные метки. К примеру, можно покрасить диск в определенный цвет. У злоумышленников пропадает желание похищать такие колеса, так как их сложнее перепродать. Некоторые автовладельцы обращаются к аэрографам, которые наносят специальные узоры на диски, делая их уникальными. Чтобы перепродать такие колеса, потребуется время на устранение краски с поверхности.