"За рулем" нашел интересный кроссовер с пробегом до 2,5 млн рублей

Эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев рассказал о том, какой кроссовер до 2,5 млн рублей можно взять в РФ.

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По словам специалиста, стоит присмотреться к Volvo XC90 первого поколения, который выпускался с 2002 по 2014 годы.

Как отмечает Зиновьев, атмосферник 3,2 литра (238 л.с.) считают самым верным выбором по надежности и ресурсу. Пяти- или шестиступенчатые "автоматы" Aisin никаких особых нареканий не вызывают. Единственное - высок риск перегрева при длительных нагрузках. При этом основной недостаток XC90 с таким мотором - высокий расход топлива, 22–25 литров на "сотню" в городе.