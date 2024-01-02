"За рулем" нашел интересный кроссовер с пробегом до 2,5 млн рублей
Эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев рассказал о том, какой кроссовер до 2,5 млн рублей можно взять в РФ.
По словам специалиста, стоит присмотреться к Volvo XC90 первого поколения, который выпускался с 2002 по 2014 годы.
Как отмечает Зиновьев, атмосферник 3,2 литра (238 л.с.) считают самым верным выбором по надежности и ресурсу. Пяти- или шестиступенчатые "автоматы" Aisin никаких особых нареканий не вызывают. Единственное - высок риск перегрева при длительных нагрузках. При этом основной недостаток XC90 с таким мотором - высокий расход топлива, 22–25 литров на "сотню" в городе.
Ранее портал HotCars проанализировал данные отчетов и рейтингов различных агентств (JD Power, Edmunds, RepailPal, NHTSA, CarEdge) и составил рейтинг самых надежных внедорожников и кроссоверов, представленных на рынке в течение последних десяти лет. Традиционно список возглавляет Toyota.