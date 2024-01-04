Автоэксперты назвали признаки для срочной замены ремня ГРМ

Обрыв ремня газораспределительного механизма (ГРМ) приводит к поломке двигателя и невозможности пользования автомобилем. Эксперты назвали основные признаки, которые говорят о необходимости скорой замены ремня.

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Замену ремня ГРМ нужно производить каждые 70–100 тысяч километров или раз в 3–4 года эксплуатации. Уточняется, что в то же время нужно поменять и натяжные ролики, а также изучить состояние водяной помпы и шкив.

При наличии трещин или потертостей на ремне, следует срочно провести его замену, чтобы не допустить поломку двигателя. Еще одним признаком неисправности ремня ГРМ могут стать необычные звуки. Так, при сильном износе ремень начинает лохматиться, а его части во время работы двигателя задевают другие детали.

Другой признак износа — потеря эластичности. Если это произошло при небольшом пробеге, стоит задуматься о низком качестве или неправильной установке ремня. Если ремень проскакивает на один зубец, настройка зажигания сбивается. В таких случаях автомобиль будет хуже набирать скорость, а также появится вибрация при разгоне.

На некоторых моделях ремень отвечает за вращение насоса антифриза, поэтому на нем могут появиться следы масла или охлаждающей жидкости. В такой ситуации нужно устранить причину утечки, а также заменить ремень, так как он всегда должен оставаться сухим, передает «Тарантас Ньюс».