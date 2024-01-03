Эксперт рассказал, почему зимой категорически нельзя ставить машину на "ручник"

"При минусовых температурах не рекомендуется ставить автомобиль на ручной тормоз при парковке. Так как из этого тормозные колодки могут примерзнуть к барабану и диску из-за скопившейся влаги и грязи после поездок, и при попытке в последствии использовать заднюю передачу при выезде парковочного места задние тормоза могут заклинить. А если продолжать при этом движение, можно повредить и непосредственно ручной тормоз, и всю тормозную систему. Поэтому лучше для фиксации автомобиля использовать или первую передачу (для МКПП), или режим Parking (для АКПП)", - отметил специалист.