Блогер показал, что стало с "китайцем" после встречи с КамАЗом

В ремзоне "Клубного сервиса" оказался китайский пикап GWM Poer, который побывал в ДТП: уходя от отвалившегося колеса КамАЗа, он встретился с отбойником. Как выразился ведущий Илья Свиридов, машина получила маркировку "200", но самое главное, что она смогла сохранить жизнь всем пассажирам.

© скрин видео

Как выяснилось, пикап не врезался в отбойник, а "аккуратно в него приехал после попадания колеса". В результате аварии GWM Poer лишился капота, оптики, правого крыла. Также повело переднюю стойку со стороны пассажира, в результате чего уехал зазор и не закрывается дверь. Из-за "особого" конструктива крепления верхнего рычага подвески сместилось назад колесо, а сам рычаг упёрся в выпускной коллектор.

Однако если в случае с рамным автомобилем такие разрушения кузова можно хоть как-то оправдать, то вот деформацию самой рамы всего лишь после встречи с колесом от грузового автомобиля, Илья Свиридов не принимает категорически.