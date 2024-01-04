Автоэксперт объяснил, почему рынок машин с пробегом в РФ будет расти и дальше

"В 2024 году вторичный рынок автомобилей продолжит показывать свою стабильность - в отличие от сегмента продаж новых машин. В 2023 году, когда сбыт новых автомобилей заметно просел, объем реализации авто с пробегом не падал. Спрос на подержанные машины продолжает увеличиваться, в первую очередь из-за роста цен на новые автомобили. И, безусловно, налаживается импорт - предложение на рынке становится шире.



По итогам 2023 года среднемесячный объем продаж на вторичном рынке авто достиг 500 тыс. автомобилей. Это в семь раз больше, чем объем сбыта новых машин.По данным аналитического агентства "Автостат", в ноябре 2023 года рынок с пробегом просел на полпроцента год к году и более чем на 6% по сравнению с октябрем. Главная причина - повышение ключевой ставки ЦБ, которое привело к подорожанию всех кредитов. Скорее всего, тренд сохранится и в 2024 году, но сегмент подержанных автомобилей останется более активным, чем продажи машин с конвейера.



Наибольшая доля рынка в 2024 году будет у машин из Китая, которые и дальше будут постепенно замещать европейские, американские, японские и корейские автомобили. Спрос на перечисленные машины будет слабеть, так как отсутствуют поступления относительно новых представителей ушедших из России марок. Одними из лидеров по доле рынка подержанных автомобилей останутся отечественные модели", - отметил эксперт.