Россиянам назвали способы завести машину в мороз

Самым эффективным способом завести автомобиль в суровый мороз является использование бустеров, рассказал «Российской газете» гендиректор испытательной лаборатории «УслугиАвто» Юрий Пархоменко.

Речь идет о пусковых устройствах, которые несмотря на то, что внешне представляют собой обычные зарядные устройства для мобильных телефонов, обладают гораздо большей мощностью. По словам эксперта, для легковых автомобилей с бензиновыми двигателями достаточно силы пускового тока от 500 до 800 ампер.

Тем не менее даже 1000-амперные бустеры могут не сработать при запуске дизельного двигателя. В данном случае дело не в зарядке, а в топливе, которое может приобрести вид парафина, тем самым забив и топливный фильтр, и все топливопроводы. Отмечается, что топливные насосы плохо прогреваются, поэтому могут замереть в холод независимо от мощности и силы тока аккумулятора. В таком случае поможет только теплый гараж. Однако в Сибири появились свои мастера запуска таких автомобилей, отметил Пархоменко, которые приезжают со своими тепловыми пушками и генераторами, разогревают машину за полчаса и заводят двигатель.