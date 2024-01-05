Названо самое безопасное место в автомобиле

Портал CAR.RU назвал наиболее безопасным в автомобиле место за передним пассажиром. Издание отмечает, что в то же время это место считается самым удобным для детского кресла - водителю проще следить за ребенком.

Как отмечает CAR.RU, самым безопасным в машине часто называют среднее место заднего ряда, но это не соответствует действительности. Пассажир на этом месте часто не пристегнут или пристегнут лишь поясным ремнем. В случае сильного удара пассажир может повредить спину. Однако среднее место наиболее безопасно в случае бокового столкновения.

Издание отмечает со ссылкой на статистику ДТП в России, что переднее пассажирское кресло считается наиболее небезопасным. Большинство аварий сопровождаются ударом по передней части автомобиля.

Ранее в ГИБДД Москвы подсчитали, что самым аварийным временем суток в столице является отрезок между 17:00 и 20:00 часами. Аварийность в Москве распределена относительно равномерно, но ДТП чаще случаются по пятницам.