Как защитить кузов автомобиля от воздействия реагентов

В зимнее время дороги общего пользования посыпаются хлоридом натрия - обычной солью. Такой состав негативно воздействует на металл транспортных средств.

Хлорид натрия эффективно справляется с поставленной задачей - растапливает снег и лед, который появляется на дорогах. Однако побочные действия от его применение тоже есть. На проезжей части образуется слякоть, которая представляет собой соленую воду. Она негативно воздействует на кузовные детали транспортного средства.

Соленая вода создает на ЛКП прочную пленку. Хлориды постепенно проникают в микротрещины, что влечет за собой активизацию коррозии. Окисление не наблюдается в морозную погоду с сухим воздухом, но наличие соленой воды меняет ситуацию.

Обеспечить полноценную защиту для кузова от соли невозможно. Единственным вариантом является использование пленки, которая наносится на весь кузов. Такое решение эффективное, но занимает много финансов. Еще одно действенное решение - обработка нижней части автомобиля. Для этого нужно использовать подходящие составы, так как слой обычной мастики все равно будет пропускать соленую воду.

Для защиты ЛКП можно использовать материал, который скрывает все дефекты. Самое простое и доступное решение - воск. У такого решения есть несколько недостатков - кратковременный эффект и необходимость регулярного нанесения. Более длительный эффект демонстрирует жидкое стекло. Однако для полной обработки ЛКП таким составом потребуется немаленькая сумма.