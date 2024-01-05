Как правильно объезжать ДТП, если рядом двойная сплошная

Количество ДТП с наступлением зимнего сезона увеличивается в разы. Машины, которые попадают в аварии, могут перекрывать проезжую часть и мешать другим водителям.

В некоторых случаях объехать место аварии на дороге можно только с выездом на встречную полосу через двойную сплошную линию разметки. В ПДД указано, что пересекать такую разметку запрещено. У данного правила есть только одно исключение - если на дороге есть регулировщик, указывающий на направление объезда. Даже если полоса попутного направления перекрыта машинами, попавшими в аварию, пересекать двойную сплошную для объезда нельзя.

Чтобы не стать нарушителем и не подвергнуться наказанию, автомобилистам нужно остановиться и позвонить в Дежурную часть ГИБДД. На место должны приехать сотрудники ДПС, которые займутся ручным регулированием движения и определят пути объезда для других машин.

На практике автомобилисты редко соблюдают установленные правила, поэтому выезжают на встречную полосу и объезжают аварию. Данное нарушение будет рассматриваться по пункту 9.2 ПДД. Ответственность за него предусмотрена частью 3 статьи 12.15 КоАП РФ - штраф в размере от 1000 до 1500 рублей. Лишение водительского удостоверения за это не предусматривается.

В некоторых случаях сотрудники ГИБДД могут рассматривать действия водителя по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. В данной статье не указывается на объезд препятствия, поэтому и наказание оказывается более суровым - штраф 5000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок до 6 месяцев.