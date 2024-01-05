Почему японцы часто меняют масло в двигателе автомобиля

Японская автомобильная культура получила известность по всему миру по причине нестандартного обслуживания машин. Одна из таких процедур - частая замена моторного масла.

На вторичном рынке Японии часто можно встретить автомобили с 6-значным числом на одометре, которые находятся в отличном состоянии. Это объясняется особым подходом к обслуживанию, а именно - к замене технических жидкостей.

На автомобилях, которые пригоняются из Японии, можно увидеть наклейки с информацией об обслуживании. Они позволяют понять, в какой срок проводилась замена масла в силовом агрегате. Информация с наклейки может удивить, так как даже новые автомобили проходят техническое обслуживание каждые 5 000 км. И такой подход применяется в японских условиях эксплуатации с качественным топливом и умеренным климатом.

Такая особенность обслуживания породила много догадок. Некоторые полагают, что японские моторные масла отличаются низким качеством, что требует более частой замены. Другие уверены, что частая замена технической жидкости позволяет продлить срок службы мотора.

Первая реальная причина заключается в менталитете японцев. Местное население старается все делать с запасом и с расчетом на длительный срок службы. Высокий уровень жизни позволяет обслуживать автомобили чаще. Более серьезная причина заключается в наличии пробок на дорогах. Даже при небольшом пробеге масло в моторе отрабатывается быстрее. В оригинальной инструкции по эксплуатации автомобилей встречаются особые отметки, указывающие на необходимость частой замены составов. К примеру, у Toyota Prius требуется менять масло каждые 5000 км пробега.