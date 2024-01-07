Что делать, если замерзла дверь в машине

"Примерзшая дверь автомобиля - частая история для морозного утра. Если открыть дверь после разблокировки замка не получилось, то лучше излишне не усердствовать, не дергать ручку слишком сильно. Механизмы дверных замков в современных машинах часто не выдерживают физических усилий автовладельцев. Помните, что большая часть деталей замков в авто сделана из пластика.



Я бы рекомендовал постучать по периметру рамки двери, так есть шанс раскрошить лед в уплотнителе и открыть дверь без последствий. Если не получилось с одной дверью (как правило, начинают попытки именно с водительской), обязательно попробуйте открыть другие. Возможно пассажирская дверь откроется быстрее, после небольших манипуляций с постукиванием, нажиманием на уплотнитель. Вот здесь можно применить немного сил и упорства, именно нажимая на дверь.

В салон хэтчбека или кроссовера можно попасть через багажник. Причем примерзает он чуть реже, чем двери. Если получилось открыть багажник, ныряйте в салон через него и заводите автомобиль. Как только машина отогреется, двери должны открыться изнутри с легкостью", - отметил специалист.