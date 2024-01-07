Как проверить датчик массового расхода воздуха в автомобиле

Современные автомобили оснащаются датчиком массового расхода воздуха. Он предназначен для контроля количества поступающего воздуха.

Датчик массового расхода воздуха считается одним из самых дорогостоящих в конструкции автомобиля. Как и любое оборудование, со временем он выходит из строя. При неисправности датчика на панели приборов загорается индикатор “Check Engine”. Есть и другие признаки выхода из строя - увеличенный расход топлива, проблемы при запуске мотора, падение мощности и плавающие обороты.

Однако перед приобретением нового датчика стоит проверить состояние старого. Это можно сделать самостоятельно с использованием мультиметра. Устройство нужно настроить для работы в режиме измерения напряжения, после чего отсоединить разъем с проводами от датчика.

После этого потребуется включить зажигание, но не запускать мотор. Минусовой щуп устройства должен быть подсоединен к массе двигателя. Для проверки потребуется замерить напряжение на выводе №2 и на выводе №4. В первом случае показатель должен составлять не менее 12 В, а во втором - около 5 В.

Если показатели отличаются, проблема заключается в разряженном аккумуляторе, неисправности цепи питания или ЭБУ. Проверить датчик можно и путем простого осмотра. На корпусе не допускается наличие дефектов в виде трещин и царапин. Если внутри есть мусор, значит проблема в забитом воздушном фильтре.