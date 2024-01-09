Новые правила управления квадроциклом и снегоходом: кому разрешили ездить с 25 декабря 2023

Квадроциклы и снегоходы давно известны тем, что требуют для управления специфический документ: удостоверение тракториста-машиниста. Но прямо перед Новым годом ситуация изменилась, причем в сторону упрощения: водить квадроциклы и снегоходы разрешили и обладателям обычных водительских прав. Давайте разберемся, каких и на каких условиях и что будет, если эти условия нарушить.

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С 25 декабря 2023 года в силу вступил Федеральный закон № 625-ФЗ, который, помимо прочего, внес поправки в другой Федеральный закон, № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». В пункте 4 статьи 25 этого закона, которая регламентирует правила допуска к управлению транспортными средствами, появились новые абзацы.

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Ранее право управления снегоходами и квадроциклами регламентировалось другим законом – № 297-ФЗ о самоходных машинах и других видах техники, где пункт 2 статьи 15 утверждал, что «право на управление самоходными машинами подтверждается удостоверением тракториста-машиниста (тракториста)». Теперь же самоходные машины категории AI упомянуты и в законе «О безопасности дорожного движения». Новые абзацы устанавливают следующее:

Водительские удостоверения, подтверждающие право на управление транспортными средствами категории «А» или подкатегории «В1» с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа, подтверждают также право на управление самоходными машинами категории «АI», установленной частью 2.1 статьи 15 Федерального закона от 2 июля 2021 года N 297-ФЗ «О самоходных машинах и других видах техники» (далее – категория «АI»).

Водительские удостоверения, подтверждающие право на управление транспортными средствами категории «В», «С» или «D», подтверждают также право на управление самоходными машинами категории «АI» в случае и при соблюдении условий, установленных частью 2.2 статьи 15 Федерального закона от 2 июля 2021 года N 297-ФЗ «О самоходных машинах и других видах техники».

При этом упомянутая выше часть 2.2 статьи 15 закона № 297-ФЗ указывает, что право на управление самоходными машинами категории «А1» подтверждается также водительским удостоверением на право управления транспортными средствами категории «В», «С» или «D» в случае использования самоходной машины на основании договора аренды (проката) или иного возмездного договора, предусматривающих временную передачу гражданину самоходной машины в управление, при условии проведения лицом, ее предоставившим, инструктажа по управлению такой самоходной машиной и обеспечению ее безопасной эксплуатации.

Суть нововведений в том, что теперь обладатели водительских прав категории «А» или подкатегории «В1» имеют право ездить на технике категории «AI» – то есть квадроциклах и снегоходах. Таким образом, мотоциклисты получили доступ к новой для себя технике без получения дополнительных документов.

Второй абзац разрешает ездить на квадроциклах и снегоходах обладателям водительских прав категорий «В», «С» или «D», но только на основании договора аренды или проката такой техники и только после проведения инструктажа.

То есть, если у вас есть мотоциклетные права, то теперь вы можете ездить по ним на квадроциклах и снегоходах, в том числе собственных. А вот обладателям категорий «В», «С» или «D» можно только брать такую технику в аренду: если купить себе снегоход или квадроцикл, то ездить на нем по-прежнему будет нельзя. Правда, теперь у них есть выбор: для езды на собственной самоходной машине можно либо, как раньше, получить удостоверение тракториста-машиниста, либо открыть категорию «A» или «В1» в правах.