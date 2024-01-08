Нужна ли промывка двигателя при замене масла

Замена моторного масла - процедура, которая позволяет продлять срок службы силового агрегата. Автомобилисты по-разному относятся к вопросу о пользе и вреде промывки мотора в такой момент.

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Промывка двигателя автомобиля нужна для того, чтобы очистить все детали внутри от отложений. Со временем на стенках появляется нагар, лак и прочие продукты износа. Загрязнения мешают мотору функционировать нормально, так как кислотность повышается вместе с вязкостью масла. По этой же причине могут возникать локальные перегревы двигателя.

При капитальном ремонте силового агрегата промывка проводится с его полной разборкой и чисткой. В остальных случаях применяются специальные средства - промывочные масла, моющие присадки и промывки-пятиминутки. Полноценная промывка мотора проводится если меняется бренд используемого масла. Однако современные составы способны перемешиваться без вреда для двигателя.

Любое средство для чистки имеет определенное назначение. Промывочные масла и промывки-пятиминутки нужно применять только для очистки мотора от нормальных эксплуатационных отложений. Если после процедуры из мотора вымываются крупные куски грязи, требуется проведение полной разборки агрегата. Использование специальной автохимии не только не решает, но и усугубляет проблему.

Чтобы проверить наличие отложений в моторе, нужно открутить крышку маслозаливной горловины и посветить внутрь фонариком. Если загрязнения есть, нужно проводить промывку на регулярной основе, а если нет - в такой процедуре нет необходимости.