Почему кузов автомобиля бьет током и как от этого избавиться

Электрические разряды могут возникать, когда человек садится в машину или выходит из нее. Удары током не всегда связаны с проблемами с проводкой.

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Бортовая сеть современного автомобиля работает под напряжением до 12 В. Такие показатели используются из соображений безопасности. При ударе током водитель или сотрудник станции обслуживания ощутит только легкий дискомфорт. Однако неприятный фактор все же есть - непредсказуемость. Нельзя предугадать, когда от машины поступит электрический разряд.

В большинстве случаев проблема связана со статическим электричеством, которое образуется при электризации одежды и деталей кузова. Намного реже такое явление встречается в машинах, где предусматривается отделка салона кожей.

Намного реже причиной ударов током становятся проблемы с проводкой. Если нарушается изоляция, оголенные части проводки начинают соприкасаться с кузовом. Самой серьезной считается проблема, при которой возникает пробой высоковольтных проводов и катушек зажигания. Импульсы напряжения могут достигать 15 кВт. На практике такие удары током нередко приводят к летальному исходу, особенно если у человека стоит кардиостимулятор.

Если проблема заключается в статическом электричестве, решить ее можно путем простого заземления. Для этого нужно установить на машину специальную ленту, которая будет соприкасаться с землей. Если удары током появляются в салоне, это может быть связано с трением одежды и отделки. Проблема решается путем применения специальных аэрозолей. Помогает и влажная уборка в салоне. При выходе из салона нужно взяться рукой за крышу или любую другую металлическую поверхность.