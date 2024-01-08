Цена новых иномарок может вырасти на 20-40%

Первое повышение цен может случиться уже в феврале, как компенсация за новогодние скидки.

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Далее на рост цены будет влиять курс рубля и инфляция.

Также на рост цены влияет и то, что из продаж исчез сегмент бюджетных авто. В связи с этим эксперты прогнозируют, что продажи подержанных авто за год достигнут 7 млн. единиц, сообщают «Известия».