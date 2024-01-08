Цена новых иномарок может вырасти на 20-40%
Первое повышение цен может случиться уже в феврале, как компенсация за новогодние скидки.
Далее на рост цены будет влиять курс рубля и инфляция.
Также на рост цены влияет и то, что из продаж исчез сегмент бюджетных авто. В связи с этим эксперты прогнозируют, что продажи подержанных авто за год достигнут 7 млн. единиц, сообщают «Известия».
Ранее RuNews24 приводил советы автоэксперта о том, как завести автомобиль в холода. Прежде всего следует заменить моторное масло на более жидкое, проверить состояние свечей зажигания.