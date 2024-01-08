$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Цена новых иномарок может вырасти на 20-40%

Первое повышение цен может случиться уже в феврале, как компенсация за новогодние скидки.

Цена новых иномарок может вырасти на 20-40%
© runews24.ru

Далее на рост цены будет влиять курс рубля и инфляция.

Также на рост цены влияет и то, что из продаж исчез сегмент бюджетных авто. В связи с этим эксперты прогнозируют, что продажи подержанных авто за год достигнут 7 млн. единиц, сообщают «Известия».

Ранее RuNews24 приводил советы автоэксперта о том, как завести автомобиль в холода. Прежде всего следует заменить моторное масло на более жидкое, проверить состояние свечей зажигания.

Автоэксперт
4