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Автоугонщики стали воровать машины с помощью дедовского метода

Преступники подкладывают монеты под ручку пассажирской двери в темное время суток. Дверь полностью не закрывается, автомобиль не встаёт на сигнализацию. Многие водители не замечают этого.

Автоугонщики стали воровать машины с помощью дедовского метода
© runews24.ru

После этого автомобиль угоняется. Причём, еще до закладки монеты, для отслеживания машины, к ней могут прикрепить трекер-маячок. Так что автолюбителям советуют тщательно осматривать свой транспорт перед поездкой.

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Ранее мы сообщали, что автомобилисты, купившие машины, попавшие в Россию по параллельному импорту, столкнулись с неприятными сюрпризами в виде блокировок бортовых компьютеров и иными.

А на бывшем питерском заводе Hyundai планируют возобновить производство автомобилей до середины 2024 года. Вероятно, автомобили будут производиться под китайскими марками.

Автоэксперт
Hyundai