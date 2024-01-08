Автоугонщики стали воровать машины с помощью дедовского метода

Преступники подкладывают монеты под ручку пассажирской двери в темное время суток. Дверь полностью не закрывается, автомобиль не встаёт на сигнализацию. Многие водители не замечают этого.

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После этого автомобиль угоняется. Причём, еще до закладки монеты, для отслеживания машины, к ней могут прикрепить трекер-маячок. Так что автолюбителям советуют тщательно осматривать свой транспорт перед поездкой.

Ранее мы сообщали, что автомобилисты, купившие машины, попавшие в Россию по параллельному импорту, столкнулись с неприятными сюрпризами в виде блокировок бортовых компьютеров и иными.